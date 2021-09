Liqui Moly Starligue : les montagnes chambériennes étaient trop hautes pour le Saran Loiret Handball

Les Septors de Saran pensaient déplacer des montagnes savoyardes mais ça reste toujours insurmontable. Ils accueillaient Chambéry ce jeudi soir à la Halle Mazzuca de Saran à l'occasion de la 4e journée de Liqui Moly Starligue et ils se sont inclinés 24-28. Ils sont donc 15e au classement et toujours sans victoire en championnat.

Résumé de la rencontre

Chambéry prend rapidement les choses en mains et mène déjà avec trois buts d'avance au bout de huit minutes de jeu, 3-6, avec deux joueurs exclus pendant deux minutes côté Saran. Au quart d'heure de jeu, Chambéry fait la course en tête, menant de 4 buts, 4-8. Les Savoyards accentuent leur avance à 10 minutes de la fin de la première période, 5-10, alors que les Septors donnent tout pour rester au contact. Antoine Blanc sonne la révolte et sa frappe surpuissante permet à Saran de revenir à 3 buts à la 22e minute de jeu, 7-10, mais la contre-attaque de Chambéry rajoute un nouveau but dans la minute suivante, 7-11. A la pause, les Chambériens sont devant de 2 petits buts seulement, 11-13, avec une grosse combativité démontrée par les joueurs de Fabien Courtial. Le portier Nicolas Gauthier totalise 8 arrêts sur 20 tirs (40% de réussite).

En deuxième, les Septors reviennent avec de très bonnes intentions et recollent à -2, 14-16, à la 35e minute. Et ils s'en remettent à leur gardien Dan Tepper, qui réalise deux arrêts coup sur coup en deux minutes pour ensuite permettre à Jordi Deumal de marquer derrière, 15-16 à la 38e. Mais Chambéry reste Chambéry et les Savoyards sortent l'artillerie lourde, avec notamment Sebastien Skube qui fait mal aux Saranais, 18-24 à 10 minutes de la fin de la rencontre. Bloqués à 18 buts, les Septors prennent l'eau et comptent 8 points de retard à la 53e minute de jeu, 18-26. Chambéry termine finalement avec 4 buts d'avance et s'impose 24-28 après une deuxième mi-temps très disputée.

Prochain match à Saint-Raphaël

Les Septors iront maintenant dans le sud à Saint-Raphaël la semaine prochaine pour la 5e journée de Liqui Moly Starligue, ce sera le 8 octobre prochain.