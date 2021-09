Liqui Moly Starligue : le Saran Loiret Handball s'est battu mais s'incline face à Créteil pour la 2e journée

Saran se fait plaisir devant son public. Les Septors du Saran Loiret Handball recevaient Créteil ce jeudi soir à la Halle Mazzuca pour la deuxième journée de Liqui Moly Starligue et ils se sont inclinés 25-28 face aux Cristoliens. Les Septors comptent donc deux défaites en deux journées de championnat.

Résumé de la rencontre

Les Saranais rentrent bien dans le match, menant d'un but à plusieurs reprises, en début de match. Le portier des Septors Nicolas Gauthier tient la barraque avec trois arrêts sur six tentatives adverses au bout de 12 minutes de jeu. Le score est accroché avec un 6-6 après 17 minutes en première période. Saran a la possibilité de passer à +2 à la 20e minute de jeu mais les Septors perdent le ballon et Créteil recolle à la marque, 8-8. C'est finalement chose faite à 5 minutes de la fin de la première période, 11-9 pour Saran. Mais Créteil reste au contact et égalise à la 27e, 11 buts partout. Coup dur pour les Septors à une minute de la mi-temps, Quentin Eymann retombe mal sur sa cheville après une possession saranaise et sort blessé. Saran rentre aux vestiaires avec un avantage de deux buts à la pause, 14-12, avec 61% de réussite aux tirs et 7 pertes de balles de chaque côté.

En deuxième période, les Saranais tiennent les Cristoliens à distance mais Créteil revient fort et repasse devant en menant de deux buts à la 48e minute de jeu, 20-22. Créteil accentue son avance et mène de 4 buts à 9 minutes de la fin du match, 20-24. Mais impossible n'est pas Saranais et les hommes de Fabien Courtial poussent pour revenir dans le match. Ils réduisent l'écart et ne pointent qu'à deux buts à la 55e minute de jeu, 23-25. Saran reste au contact jusqu'au bout 25-26 à 1 minute de la fin du match mais Créteil fait le job et s'impose finalement de 3 buts, 25-28, avec notamment une double parade du portier cristolien.

Prochain match contre Cesson-Rennes

Les Saranais se déplaceront ensuite en Bretagne, à Cesson-Rennes pour la troisième journée de championnat le 26 septembre prochain.