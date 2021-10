Liqui Moly Starligue : le Saran Loiret Handball réalise l'exploit et s'impose à Saint-Raphaël

Le Saran Loiret Handball attendait sa première victoire de la saison cette année, elle est enfin arrivée et quelle victoire ! Les Septors se sont imposés ce vendredi soir, à Saint-Raphaël, alors troisième du championnat, 28-25, pour la 5e journée de Liqui Moly Starligue. Saran remonte 14e sur 16 avec 2 points.

Deux joueurs saranais se sont particulièrement illustrés, l'arrière gauche monténégrin Vasko Sevaljevic qui a inscrit 12 buts, 75% de réussite au tir, et le gardien Dan Tepper auteur de 13 arrêts sur 30 tirs adverses.

"Plus belle victoire à l'extérieur de l'histoire du club"

En quatre confrontations, avant celle de ce vendredi soir, les Saranais ne s'étaient jamais imposés face à Saint-Raphaël, avec deux nuls et deux défaites. C'est donc la première fois que les hommes de Fabien Courtial dominent les Sudistes et c'est même "la plus belle victoire à l'extérieur de l'histoire du club", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Prochain match ce jeudi 14 octobre à la Halle Mazzuca à 20h30 face à Istres pour une nouvelle fois s'imposer et lancer enfin la saison des Septors.