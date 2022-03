Liqui Moly Starligue : le Saran Loiret Handball s'effondre face à Montpellier (18-31)

Pas d'exploit pour le Saran Loiret Handball face à Montpellier ce dimanche 6 mars. Les Septors ont été dominés par les cinquièmes de Liqui Moly Starligue 18-31. Les hommes de Fabien Courtial, pourtant très convaincants en première mi-temps, et devant d'un but à la pause (13-12), ont complètement déjoués en seconde période. Les Saranais n'ont inscrit que 5 petits buts, alors que les coéquipiers de Valentin Porte ont fait preuve d'un grand réalisme et ont vite pris une confortable avance.

Auteur de cinq parades déterminantes en première période, Nicolas Gauthier n'a pas pu empêcher son équipe de sombrer. Avec la victoire acquise de Montpellier, c'est Dan Depper qui a terminé la rencontre dans les cages loirétaines.

Au classement, le Saran Loiret Handball reste scotché à la 14ème place avec huit points, soit autant que le 15ème Istres (qui compte un match de moins), mais trois de plus que le dernier, Nancy. Les Septors se déplaceront à Créteil, le 12ème, le vendredi 11 mars prochain.

Le chiffre : 12

12, c'est le nombre de minutes que le Saran Loiret Handball a passé sans marquer en seconde période. Le temps pour Montpellier de prendre largement les commandes de la rencontre.

Les réactions

Fabien Courtial, entraîneur du Saran Loiret Handball

"J'avais l'impression qu'on était bien dans la partie, tactiquement c'était pas parfait mais ça pouvait fonctionner. Le début de deuxième, je ne sais pas si on se précipite trop ou si c'est parce que leur gardien fait deux trois arrêts et qu'on se met à douter, mais c'est catastrophique. Rien n'a fonctionné. On met cinq buts en deuxième mi-temps, ils en mettent 19. C'est pas possible, on a du travail. On sort du match encore plus énervé que si on avait perdu à la régulière avec un écart de quatre ou cinq buts tout au long de la rencontre. Je suis très remonté contre l'équipe."

Tom Robyns, demi-centre du Saran Loiret Handball

"C'est dur d'analyser à chaud, d'abord il faut se vider la tête et on verra demain ce qui n'a pas été. On fait une très bonne première mi-temps et puis en deuxième on craque complètement. Si on veut espérer quelque chose contre Montpellier il fallait être à 100% pendant 60 minutes... Physiquement on a enchaîné beaucoup de matchs, et on s'est noyés. Quand tu n'arrives pas à marquer, tu sais que tu vas subir le rythme, et c'est ce qu'il s'est passé."