Liqui Moly Starligue : "S'inscrire sur la durée" pour Fabien Courtial, le coach du Saran Loiret Handball

L'heure est bientôt au retour dans l'élite pour le Saran Loiret Handball. Les Septors lancent leur saison de Liqui Moly Starligue, la première division de handball français, ce samedi après-midi dans le Gard, face à Nîmes, pour la première journée. La préparation enfin terminée, les Septors vont pouvoir passer aux choses sérieuses. On fait le point avec le coach saranais Fabien Courtial.

France Bleu Orléans : Fabien, quelles sont les ambitions de l'équipe cette saison ?

Fabien Courtial : Les ambitions vont être évidemment prudentes, on va redécouvrir ce championnat qu'on a qu'on a touché que deux années mais qui nous avait laissé des bons souvenirs et notre objectif est bien sûr d'y rester le plus longtemps possible, de s'inscrire dans la durée. Cela passe par une première année qui va être difficile mais bien sûr l'objectif est de valider le maintien. Donc, il faut qu'on réussisse à mettre deux équipes a minima derrière nous.

Est-ce que selon vous l'équipe est suffisamment équipée pour se maintenir ? Est-ce qu'il y aura des modifications avant d'attaquer ?

À priori, à court terme non. L'équipe est composée de quelques joueurs expérimentés qui ont été les artisans de la montée. On a rajouté un apport avec deux joueurs très expérimentés expérimenté qui, je pense, correspondent au niveau. Et puis des jeunes joueurs assez talentueux qui vont devoir progresser avec le temps pour nous aider. Donc ça fait un ensemble assez intéressant. Maintenant, est ce qu'elle sera compétitive tout de suite? C'est là où on a un peu d'incertitude parce que déjà, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, des jeunes internationaux, mais qui doivent valider le niveau de la Starligue. Et puis, il y a également un groupe de 18, il y a quand-même 10 nouveaux joueurs donc il y a une nécessité d'apprentissage, de repères, prendre des repères communs, adhérer à un nouveau projet de jeu, se l'approprier. On se rend compte que ça prend un peu de temps.

On n'est pas encore complètement prêt mais l'état d'esprit est bon, Fabien Courtial

Il n'y a pas encore de cadors du championnat sur votre chemin avant quatre journées. Est-ce que ça aide pour tenter de mettre quelque chose en place ?

Je n'ai pas vraiment de préférence sur les calendriers. On va jouer à Nîmes qui, pour moi, reste quand-même une belle équipe qui est européenne. Donc, ce match là, ce sera le premier. Je préférais débuter par un match non pas sans enjeu mais sans pression particulière. Et ensuite, on enchaîne par la réception de Créteil qui, je pense, va être un de nos adversaires directs pour jouer le maintien. Et après, on ira à Rennes, qui peut également être une équipe estampillée plutôt au bas de classement. Je ne sais pas s'il est mieux de commencer par les très gros. On va prendre le calendrier comme il arrive avec beaucoup d'enthousiasme et on va essayer de bien faire à tous les matchs et puis de cibler quelques-uns plus particulièrement et d'essayer d'aller chercher les points sur ceux-là.

C'est assez gratifiant d'avoir la chance de jouer contre les meilleurs

Globalement, est ce que vous êtes satisfait de votre préparation ?

On a été déçu du match qu'on a fait à Cesson-Rennes, où on a pris un écart très conséquent, par manque d'efficacité offensive et de solutions. On a mis le bleu de chauffe pour redoubler d'efforts à l'entraînement en cherchant des solutions à apporter notamment sur le jeu d'attaque. On essaye d'améliorer tout ça, la sortie contre Chartres était assez satisfaisante, on a encore Quentin Eymann qui n'est pas apte et qui est un joueur important dans le jeu d'attaque. On a également une recrue, Nebojsa Simovic, qui est en cours de visa, c'est un peu long, ça avance, mais doucement. C'est un joueur qui va être important aussi, plus dans la défense et dans la densité physique. Et puis Matteo Fadhuile, le jeune international français qui vient de nous rejoindre. Pour lui, il faut qu'il s'approprie les choses. Donc, on n'est pas encore complètement prêt mais l'état d'esprit est bon. Ça travaille plutôt bien. Il y a des lueurs d'espoir.

D'un point de vue personnel, pour vous, j'imagine que vous avez hâte de redécouvrir cette première division et de se frotter aux cadors qui ont des champions olympiques dans leurs équipes ?

Bien sûr ! C'est assez gratifiant d'avoir la chance de jouer contre les meilleurs. Parfois, à nos dépens parce que les résultats ne sont pas en notre faveur. Mais bon, après, faut savoir ce qu'on veut. Effectivement, pour un entraîneur c'est toujours plus agréable d'évoluer dans le plus haut niveau qu'on puisse en France. C'est notre cas et puis pour tout le club et l'équipe, je pense que c'est stimulant. Donc à nous de profiter de cette chance et d'en faire bon usage.

