JO de Tokyo : la handballeuse loirétaine Pauletta Foppa magistrale en finale contre les Russes

L'équipe de France de handball féminin est championne olympique, après cette incroyable victoire face aux Russes, en finale, 30 à 25. Une victoire au gout de revanche, alors que la Russie l'avait emporté Rio, rendue possible entre autres à la performance de la loirétaine Pauletta Foppa. La pivot, originaire d'Amilly, signe une énorme première mi-temps, avec cinq tirs réussis, sur cinq tentatives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pauletta Foppa reste solide en seconde mi-temps, qui marque à une reprise, et provoque, à la 52ème, l'exclusion d'une russe, Makeeva, pour deux minutes, et permet à Pineau de convertir son jet à sept mètres. Dans un tweet, le département du Loiret salue la victoire de la loirétaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les handballeuses françaises remportent ainsi la 33ème et dernière médaille tricolore, la 10ème en or et surtout, participent au doublé, alors que les hommes ont eux aussi triomphé en finale, samedi, face au Danemark.