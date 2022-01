Ludovic Fabregas : "Je n'ai pas été au niveau"

Les handballeurs français terminent quatrièmes de l'Euro en Hongrie après une ultime défaite en prolongations contre le Danemark. Ne pas voir la France sur le podium d'une compétition internationale est bien évidemment aussi rare que décevant.

En Hongrie, les Bleus ont beaucoup joué de malchance pendant ces deux semaines mais ne se cherchent pas d'excuses, à commencer par Ludovic Fabregas. Le pivot catalan a été grippé (avec crainte de COVID) et a été blessé mais il fait son mea culpa et juge ne pas avoir été au niveau sur ces deux semaines.

Pensez-vous avoir mal négocié ce dernier match contre le Danemark ?

Ludovic Fabregas : En première mi-temps, on est bien devant, même si on ne mène que d'un but mais dans l'engagement on y est. En deuxième période, on n'a rien lâché même avec trois buts de retard et on parvient à arracher le match nul. Le 3 - 0 pris en prolongation nous tue, il arrive au plus mauvais moment. On n'a pas su s'en relever.

Cette quatrième place reste-t-elle une déception pour l'équipe de France ?

LF : C'est difficile encore de l'analyser à chaud. Sur la première partie de la compétition, on a montré énormément de force et de solidité. L'Islande a été le premier accroc, on a perdu logiquement même si on avait beaucoup d'absents. On a su arracher la qualification dans un match difficile contre le Danemark.

En demi-finale, on a les opportunités mais on n'a pas réussi à repasser devant. On a été irréguliers sur cette compétition. On a enchaîné le très bon et le moyen. Seulement, le moyen à ce niveau n'est pas suffisant pour gagner des matchs. Bien sûr, il y a de très bonnes choses et on va retenir le positif. C'est malheureux de terminer quatrièmes parce qu'on a senti beaucoup d'engagement chez tous les gars et dans le staff. On voulait faire un bon résultat après les J.O. mais dans tout ça il y a aussi de l'espoir qui nous permettra de faire mieux lors des prochaines compétitions.

Personnellement, comment jugez-vous votre Euro ? A-t-il été perturbé par cette crainte d'avoir le COVID ?

LF : Je n'ai pas eu peur, ça peut arriver au quotidien. Là où je suis déçu c'est dans ce que j'ai produit. C'est plus personnel mais il faut le reconnaître je n'ai pas fait une grande compétition, je n'ai pas été au niveau attendu et je n'ai pas aidé l'équipe au mieux. Je m'en veux beaucoup. Je dois bien analyser cet Euro pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai bien démarré mais après ça n'a pas marché alors certes j'ai eu la grippe, certes j'ai eu des points de suture mais au final on s'en moque, il faut se battre pour les copains et ce dernier match est significatif, je n'ai pas été au niveau et notamment dans les matchs qui comptent.