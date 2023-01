Malcom Miller, ancien champion NBA, arrive à Limoges en pigiste médical de Desi Rodriguez

C'est un renfort de poids pour le Limoges CSP. L'américain Malcolm Millier, champion NBA avec Toronto en 2019, a signé en Limousin en tant que pigiste médical de Desi Rodriguez, convalescent après une opération des intestins il y a quelques jours. Le club l'annonce ce jeudi matin sur ses réseaux sociaux, au lendemain d'une qualification historique en Top 16 de la Basket-ball Champions League. Malcolm Miller signe jusqu'au retour de Desi Rodriguez, attendu au minimum dans deux mois.

ⓘ Publicité

"C'est un joueur qui a de l'expérience au haut niveau et qui a montré des choses aux Etats-Unis et en Europe", se réjouit le directeur sportif du CSP Kévin Anstett. "Mais Desi (ndlr : Rodriguez) est un profil unique et on savait que l'on ne trouverait pas un remplaçant parfait", poursuit-il. "Il peut écarter les défenses, tirer à trois points. Il est très grand et c'est un profil que l'on n'avait pas forcément", dit encore le directeur sportif du Limoges CSP.

"Il arrive en forme puisqu'il jouait à Taiwan. Il avait vraiment envie de revenir en Europe et voulait montrer qu'il pouvait jouer dans un club de haut niveau. Il voulait vraiment venir chez nous. On essaie de le qualifier pour qu'il puisse jouer en coupe d'Europe mardi en Turquie face à Galatasaray", termine Kévin Anstett.