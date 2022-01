Betclic Elite : Malela Mutualé "espère pouvoir charrier" ses anciens coéquipiers après Elan béarnais-OLB

L'Elan béarnais et l'OLB s'affrontent ce samedi pour la 16ème journée de Betclic Elite. L'occasion d'observer les retrouvailles avec trois ex-orléanais. Giovane Oniangue, Landing Sané et Brandon Jefferson vont affronter leur ancien capitaine, Malela Mutualé, qui se dit "excité" par l'enjeu.

L'OLB se déplace à Pau ce samedi pour le compte de la 16ème journée de Betclic Elite. Si les Orléanais vont devoir faire face à deux absents de taille, ils devront aussi se méfier de trois de anciens coéquipiers. Désormais Giovane Oniangue, Landing Sané et Brandon Jefferson portent le maillot de l'Elan béarnais. Des retrouvailles qui motivent particulièrement le capitaine de l'OLB, Malela Mutualé, invité ce vendredi de 100% OLB.

"Je suis très content de les revoir et très excités de jouer contre eux", lance d'emblée le meneur de 30 ans. "Giovane et Ada (Landing Sané), je les connais maintenant depuis 15 ans et avec BJ, j'avais des liens très forts avec lui", confie-t-il. Mais l'amitié sera vite oublié une fois sur le parquet : "Pendant 40 minutes, il n'y aura plus d'amis. J'espère gagner contre eux et pouvoir, pourquoi pas, les charrier pendant un bon petit moment."

Ada est très, très, très, très, très, très motivé par ce match - Malela Mutualé

Alors lequel de ses anciens partenaires va être le plus dangereux ce samedi soir ? Question trop difficile pour Malela Mutualé qui préfère ne pas se mouiller. "Avec BJ, on sera en vis-à-vis direct et on sait que s'il est en réussite ça peut être très très compliqué ! Giovane, c'est un couteau suisse il peut tout faire, autant en attaque qu'en défense, et Ada, c'est son premier match... C'est le piège. Il peut avoir cette euphorie de vouloir prouver à tout le monde. C'est des données différentes pour chaque joueur donc c'est vraiment compliqué d'en sortir plus un que l'autre", affirme le capitaine de l'OLB.

Le meneur français se méfie quand même particulièrement de Landing Sané, revanchard après six mois sans jouer (il vient de signer à l'Elan béarnais) : "Je l'ai eu au téléphone encore il y a quelques jours, il est déterminé. Et même s'il ne va pas être à 100 % physiquement, parce qu'il est quand même en manque de compétition, je sais qu'il est très, très, très, très, très, très motivé par ce match." Mais pas de quoi inquiéter Malela Mutualé qui a prévu la parade. "Je vais lui envoyer deux ou trois coups en secret et tout ira bien", rigole le capitaine.