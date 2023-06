Malela Mutuale quitte l'OLB : "Je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages des fans"

C'est une page importante qui se tourne à l'Orléans Loiret Basket. Quelques jours après l'élimination du club en demi-finale de play-offs contre Champagne Basket, le capitaine Malela Mutuale annonçait via une publication Instagram son départ de l'OLB. Le meneur de jeu était en fin de contrat, il avait fait part de sa volonté de poursuivre son aventure. Mais le club n'a pas souhaité le prolonger.

Depuis, les messages d'affection se multiplient sur les réseaux sociaux… et sur le portable du principal intéressé : "Depuis l'annonce de mon départ, c'est la folie. Je savais que j'allais recevoir quelques messages mais pas autant. Il y a tellement de gens qui m'ont félicité, qui m'ont remercié. J'ai encore du mal à réaliser" confie au micro de France Bleu Orléans celui qui aura passé six saisons au sein du club. Six saisons pendant lesquelles Malela Mutuale aura vécu toutes les émotions possibles.

"C'est le plus bel accomplissement de ma carrière"

Une montée en Jeep Elite en 2019, une relégation trois ans plus tard, la fin du Palais des Sports, l'arrivée de CO'Met... De son aveu, Malela Mutuale n'aurait jamais pensé rester aussi longtemps dans le Loiret. "Dans ce sport, c'est tellement rare de rester 6 ans dans un club, explique-t-il. Déjà, deux ou trois saisons, c'est quelque chose mais là... J'ai eu beaucoup de chance, je pense que j'ai une bonne étoile ! (rires) C'est la fin mais je ne garde que du positif."

C'est peut-être ça le plus marquant dans la carrière orléanaise de Malela Mutuale. Avant d'arriver au club en février 2018, le meneur de jeu n'est pas loin de tout plaquer : "Je suis en troisième division suisse, je joue surtout pour m'amuser à ce moment-là. Je me dis qu'il faudrait peut-être envisager autre chose… Puis je reçois un coup de fil Thomas Drouot. Je prends ma chance, j'arrive dans l'anonymat pour quelques semaines en tant que pigiste médical de Loïc Akono. Et tout s'enchaîne ensuite !" Cette saison, Malela Mutuale est le devenu le joueur le plus capé de l'OLB avec 213 matches en pro sous les couleurs du club.

"J'espère vous recroiser"

S'il part "sans rancœur", le désormais ex-capitaine de l'OLB a tout de même un regret : ne pas avoir eu la possibilité de faire ses adieux aux supporters lors de son dernier match. Avant de quitter le Loiret, Malela Mutuale a donc profité de son passage à France Bleu Orléans pour s'adresser aux fans.

