Malgré ses efforts, le Chambéry Savoie Handball s'incline face à Montpellier (24-22)

Le classico de la Starligue n'a pas réussi à Chambéry. Les "Jaune et Noir" ont été tenus en échec par Montpellier, à Montpellier 24 à 22

Une défaite de seulement deux buts, ce qui au final n'est vraiment rien quand on voit le niveau des joueurs internationaux de Montpellier.

A quelques détails de la victoire

Pendant 60 minutes, les handballeurs savoyards n'ont pas démérité. Tenant au score Montpellier, ils ont même pris l'avantage à plusieurs reprises durant la première période.

A la mi-temps, le score n'était "que" de 11 à 8... tout était encore possible pour rattraper le retard et reprendre les rênes du match.

"Les matchs à très haut niveau se jouent souvent sur des détails. C'est ce qui fait les grandes équipes comme Montpellier et Nantes". Arthur Anquetil, ailier gauche

Mais en seconde période, Chambéry accumule les pertes de balles et les fautes. Laisse des opportunités à son adversaire et ne parvient plus à revenir au score.

Au final, les "Jaune et Noir" auront donné le meilleur d'eux mêmes face aux champions d'Europe en titre. Une défaite, avec les honneurs, dans l'Arena montpelliéraine.

Le prochain match se déroulera au Phare, mercredi 27 février. Chambéry recevra Pontault-Combault Handball pour la 16e journée de Starligue.