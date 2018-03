Tout avait pourtant bien débuté ce vendredi soir salle Chantereyne. Avant le coup d'envoi de la rencontre comptant pour la 21e journée de Proligue de handball, le public était debout pour rendre hommage à Morgan Youf-Pinsault. Pour l'occasion, plusieurs anciens du club avaient fait le déplacement pour saluer le joueur contraint de mettre un terme à sa carrière voilà quelques semaines, suite à une nouvelle blessure à la cuisse. La soirée promettait d'être belle...

Les ex-Cherbourgeois en démonstration à Chantereyne

Sauf que voilà, l'invité du jour, Limoges, avait un gros appétit. Le club du Limousin en difficulté en championnat, comptait faire le plein de points à l'occasion de ce déplacement. Et c'est une équipe conquérante, vive en attaque, et rugueuse en défense qui prenait l'ascendant dans le match, dès les premières minutes. Portée par l'ancien Cherbourgeois, Xavier Moreau, les Limougeauds faisaient la course en tête et menaient de 3 buts à la mi-temps (13-16).

Cardinal trop seul pour inverser le cours du match

En début de deuxième période, les deux équipes faisaient jeu égal, mais alors que Vilius Rasimas (un autre ex-Cherbourgeois), faisait des merveilles dans ses buts (13 arrêts au total), la défense cherbourgeoise prenait l'eau et son gardien Leonardo Vial-Tercariol vivait un calvaire. L'écart montait à 6 buts et si la JSC ne sombrait pas, elle ne le devait qu'à son phénoménal ailier, Youenn Cardinal, auteur de 14 buts (88% de réussite), et une nouvelle fois élu homme du match. Maigre, très maigre consolation pour les Mauves qui rétrogradent à la 10e place au classement (-3 places) et ne comptent plus que 2 points d'avance sur le premier relégable Billère, avant un déplacement dans quinze jours, chez le leader, Istres.