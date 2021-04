Manon Houette (Metz Handball) avant la Ligue des champions : "des matchs à dix buts, on en a déjà fait"

France Bleu : Manon, quel est le trait principal de votre état d'esprit avant ce match retour ? La revanche ?

Manon Houette : "c’est surtout un match face à nous-mêmes. On a vraiment à cœur de produire quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus fini, d'être plus agressives. On a beaucoup d'objectifs personnels à remplir et montrer le vrai visage de ce club qui nous a tant apporté."

France Bleu : montrer que Metz est toujours Metz car, si se qualifier en Ligue des champions est très compromis, vous êtes appelées à rencontrer Brest plusieurs fois avant la fin de la saison …

Manon Houette : "ça va au-delà de tout ça. Moi, j’ai encore beaucoup d'espoirs de qualification au final four. Des matchs à dix buts, on en a déjà fait. Et tout le monde, dans cette équipe et ce staff, croit fort qu'il est tout à fait possible de gagner de dix ou onze buts."

On a les joueuses pour, les compétences pour

"Ensuite, évidemment qu'il faut reprendre l'ascendant pour la suite de la saison (…) On a les joueuses pour, les compétences pour. On a le sentiment de ne pas avoir réussi à développer ce qu'on voulait développer dimanche dernier. On a fait beaucoup trop d'erreurs pour espérer quoi que ce soit. A nous de régler ces erreurs. Si on le fait, il y a la place."

France Bleu : on sentait, lors des deux derniers matchs qui vous ont opposés, que Brest avait davantage le rythme de la compétition. Ce rythme, vous le retrouvez depuis deux semaines. Est-ce que vous constatez que ça va de mieux en mieux, au fur et à mesure des entraînements ?

Manon Houette : "pour moi, on n'a pas eu de problème de rythme. On est une équipe qui, depuis des années, joue à ce niveau-là donc on connaît parfaitement. On s'est bien préparé mais nous n'avons pas su mettre en pratique ce qu'on s'était dit. On n'a pas forcément su se lâcher sur le terrain et exprimer notre créativité. Donc, encore une fois, si on est en capacité de le faire ce samedi, ce qui est l'objectif, je pense qu'on peut gagner ce match de dix buts.