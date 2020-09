Manu Mayonnade avant la reprise du Metz Handball : "On a envie de tout gagner"

- France Bleu : Six mois après le dernier match du Metz Handball, enfin la fin de l'attente...

- Manu Mayonnade : "Ça a été très long, mais j'aurais aimé disposer d'une, deux, trois semaines de plus pour être plus au point encore... Il y a quand même beaucoup d'excitation en raison de la nouvelle équipe, du nouvel environnement, de la nouvelle formule du championnat."

- France Bleu : La préparation a été interrompue pendant une semaine, fin août, à cause du COVID-19. Dans quel état, physique notamment, se trouve l'équipe ?

- Manu Mayonnade : "On s'est préparé pendant neuf semaines et demi. Aujourd'hui, on n'est pas encore prêt, pas encore apte à gagner un championnat. L'objectif, c'est de s'en rapprocher, jour après jour. On a été épargné par les bobos et il y a eu cette coupure. On a remanié les séances individuellement, mais ça ne remplace pas l'adrénaline d'un six contre six. L'annulation de six matchs amicaux nous a fait mal, on n'a pas un maximum de repères... "

Les nouvelles joueuses ne sont pas venues pour vivre une saison de transition

- France Bleu : La nouvelle formule du championnat empêche tout retard à l'allumage.

- Manu Mayonnade : "Ça change la donne pour nous. Quand, en février ou mars, on perd énormément de joueuses, on se dit que ce n'est pas trop grave car il y a les play-offs. Cette année, on sera vite à la merci des points. Il faudra être fort dès septembre, en championnat et en Ligue des champions."

- France Bleu : Malgré tout, quand on s'appelle Metz Handball, on doit viser le titre.

- Manu Mayonnade : "Bien sûr. Les nouvelles joueuses ne sont pas venues pour vivre une saison de transition. De ça, elles s'en fichent. On a envie de tout gagner, d'écrire notre nom au palmarès du championnat, de la coupe, de la ligue des champions... Indépendamment de tous les prétextes qu'on pourrait trouver pour expliquer que ce sera compliqué."