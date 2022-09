Manu Mayonnade, Metz Handball, avant la reprise de la LFH : "on assumera notre équipe et on relèvera le défi"

France Bleu : Avec cette concurrence renforcée, mais aussi cette nouvelle formule de LFH qui change beaucoup la donne, ressentez-vous plus d'excitation ou d'appréhension ?

Manu Mayonnade : "un peu d'appréhension, un peu d'excitation comme les années précédentes. Effectivement, le plateau semble plus relevé que jamais mais l'année dernière, il était plus relevé que l'année précédente, etc. Les choses se densifient clairement et notre effectif a considérablement changé. On a perdu des joueuses, pour certaines, très importantes. On n'a pas le sentiment de partir de zéro mais on n'a pas le même niveau que l'été dernier. Et cette formule, effectivement, ne laisse pas trop de temps à la préparation. L'annulation des playoffs nous condamne clairement, aujourd'hui, à la première place et donc à minimiser les échecs tout au long de la saison."

France Bleu : Il va falloir gérer de front LFH et coupe d'Europe. De ce point de vue là, toutes les équipes ne semblent pas égales

Manu Mayonnade : "Complètement. Les nombreux enchaînements de matches les mercredi et samedi ou dimanche vont jouer. La richesse des effectifs peut avoir un rôle à jouer et, en ce sens, Brest qui triplé les postes peut plus facilement gérer l'enchaînement des matches. Mais on a aussi notre équipe, qu'on a choisi, qu'on assumera jusqu'au bout et on va relever ce défi"

remporter les confrontation directs contre Paris, Brest et Nantes sera fondamental

Manu Mayonnade : "Remporter les confrontations directes avec Paris, Brest et Nantes sera fondamental dans l'obtention du titre car, à mon avis, ça va se jouer entre ces quatre équipes là. Mais se déplacer à Chambray, Besançon sera aussi très compliqué. Toutes les équipes de "ventre mou" vont aussi tenter l'exploit. Donc c'est vrai que là, tous les matchs vont compter, que tous les matches vont être très importants forcément. "

France Bleu : avec une équipe qui a bien changé. Gardienne, pivot, demi-centre, il a fallu remodeler toute l'épine dorsale.

Manu Mayonnade : "C'était un axe fort de notre équipe. Méline et Astride (Nocandy et N'Gouan, NDLR) avaient atteint un niveau individuel et dans leur relation assez incroyable. Il y a énormément de relations très fines de notre activité qui sont bouleversées. C'est un chantier énorme mais, en plus de ça, il y a la barrière de la langue qui complique encore un petit peu la tâche. On a essayé de reprendre une semaine de plus que la plupart de nos adversaires pour gagner un peu de temps mais on se rend compte, quand même, que ça reste très complexe."