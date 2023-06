Marcus Gomis, nouvel arrière de l'Orléans Loiret Basket

C'est officiel, Marcus Gomis est orléanais ! L'Orléans Loiret Basket a officialisé l'arrivée du joueur français de 23 ans. Marcus Gomis arrive du Mans Sarthe Basket en Betclic Elite. Avec le club de la Sarthe, il était un joueur de sortie de banc. Il a disputé 31 rencontres avec une moyenne de 3 points, 1 rebond et 1 passe en 11 minutes par match. Auparavant, il évoluait à Rouen mais a connu la relégation en Nationale 1.

Fils de Joseph Gomis

Natif d'Évreux en Normandie, Marcus est le fils de l’ancien international français Joseph Gomis. Cet ex-meneur de jeu a porté 58 fois le maillot de l'équipe de France de basket entre 2002 et 2009. Il commence sa formation aux Etats-Unis, en Californie avant d'aller en Floride. Dans le même lycée où la star de la NBA Joel Embiid est passée.

Une deuxième recrue pour l'OLB donc qui se prépare déjà pour sa deuxième saison en Pro B. Dans l'effectif orléanais, le JFL, Jeune Formé Localement, Marcus Gomis retrouve Lorenzo Thirouard-Samson avec qui il a joué en équipe de France 3x3.

"On fait du basket pour jouer dans des salles comme ça"

Du haut de ses 23 ans et 1,84 m, Marcus Gomis se réjouit à l'idée de fouler le parquet de CO'Met : "J’ai vraiment hâte de découvrir CO’Met : j’ai pu suivre quelques matchs de l’OLB, notamment en Playoffs, et les fans ont l’air de transmettre beaucoup de passion. On fait du basket pour jouer dans des salles comme ça."

Marcus Gomis pourra jouer sur deux postes sous les ordres de Germain Castano, comme meneur ou arrière. La réaction de l'entraineur Germain Castano suite à cette signature : "Marcus est un jeune joueur capable de jouer sur deux postes. C'est un profil intéressant, aussi bon défenseur qu'attaquant, tout en possédant des qualités pour faire jouer son équipe. Il va nous apporter des points et il a une grosse marge de progression."