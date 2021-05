Marie Laure Lafargue, Présidente Directrice Générale de Basket Landes, est l'invitée de Bravo les femmes.

Marie Laure Lafargue est présidente directrice générale de Basket Landes et a la chance d'être une présidente salariée, elle est la seule dans cette situation en ligue féminine.

Mais, ce titre et ce privilège délivre beaucoup de responsabilités : piloter la totalité du secteur professionnel de Basket Landes et de son centre de formation ... la vie d'une cheffe d'entreprise sportive.

Et la parité n'existe pas en Ligue Féminine non plus, avec Marie Laure elles ne sont que 3 présidentes de club sur 12 ! Mais là où d'autres clubs ont choisi de compter sur des compétences bénévoles au sein de leur structure, Basket Landes pari sur le professionnalisme de l'encadrement.

Marie Laure Lafargue, PDG de Basket Landes, invitée de Bravo les femmes. Copier

Même si elle a fait un petit passage par la danse classique, Marie Laure a été très tôt sur un terrain de basket, le basket étant le sport familial et la famille habitant en Chalosse la terre landaise du basket s’il en est une, elle a joué à Eyre Moncube, le berceau de Basket Landes, avant d'entamer une carrière qui n'a rien à voir avec le basket et encore moins avec le sport.

Elle a fait Sciences Po, puis l'école de la santé et a même travaillé au Ministère de la Santé. Elle a également été chauffeur de mini bus pour les filles de Basket Landes au départ de l'aéroport d'Orly et de Roissy. Le basket a donc toujours été un fil conducteur dans sa vie de jeune femme, mais professionnellement, Marie Laure était plutôt dans la comptabilité hospitalière.

Elle a poursuivi ses activités bénévoles au sein de basket Landes, quand en 2009, elle est descendue travailler à Bordeaux et que Basket Landes a accédé à la Ligue Féminine.

Basket Landes, c'est avant tout une passion dévorante et enrichissante dans sa vie personnelle. Une passion dévorante, envahissante mais aussi et surtout enrichissante et stimulante.