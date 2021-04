Marine Fauthoux raconte sa draft en WNBA : "une vraie surprise"

La basketteuse paloise Marine Fauthoux (20 ans) était dans 100% Sport ce lundi soir sur France Bleu Béarn Bigorre. Elle est revenue sur cette nuit du 15 au 16 avril dernier, nuit de la Draft WNBA – l'équivalent féminin de la NBA –, lors de laquelle le New York Liberty l'a sélectionnéé au 3e tour, en 29e position. Si la meneuse ne compte pas se rendre aux États-Unis cet été en raison des échéances à venir avec l'équipe de France féminine elle envisage déjà la conquête de l'ouest l'été prochain.

France Bleu Béarn Bigorre : Racontez-nous comment vous avez vécu cette annonce, alors que vous étiez avec votre amie d'enfance, la joueuse de Bourges Iliana Rupert pour suivre cette draft...

Marine Fauthoux : Il y avait une soirée, une très petite soirée avec les restrictions sanitaires, qui était organisée pour elle parce qu'on savait qu'elle allait être draftée au premier tour, elle m'avait gentiment invité à vivre cette soirée avec elle. Durant la soirée, une fois le premier tour est passé, lors du deuxième tour, mon agent qui est aussi celui d'Iliana vient me voir et me dit : "Marine, Marine, tu vas être draftée !". Je n'étais pas venue pour ça, je ne m'y attendais pas, et là il me dit encore : "Regarde, regarde, bientôt New York qui va passer et tu vas être draftée"... Iliana était déjà en train de répondre à des journalistes américains, du coup on avait coupé le son de la télé, mais les images passaient sur le grand écran et là j'ai vu ma tête, et c'était écrit que New York m'avait draftée !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et la réaction à ce moment là, c'est quoi ?

J'étais plus choquée qu'autre chose, je n'ai pas vraiment réagi. J'étais vraiment venue dans le but de soutenir Iliana et pas du tout d'être choisie. Pour elle c'était attendu, elle le voulait, pour moi c'était une vraie surprise, mais j'en suis très, très contente aujourd'hui.

Vous pouvez donc jouer en WNBA, ça se passe l'été, sauf que cet été il y a déjà potentiellement le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Les Etats-Unis ça ne sera pas pour tout de suite ?

Je ne sais pas encore, on n'en a pas encore reparlé avec mon agent parce que ce n'est pas la priorité mais normalement, non. Je vise en priorité de faire les championnats d'Europe et le JO à condition que je sois sélectionnée. C'est pour ça que dans ma tête la draft ce n'est pas pour aujourd'hui. J'avais plus en tête cela pour l'été prochain, d'abord je me focalise plus sur l'équipe de France que la WNBA.

Jouer l'EuroLigue, forcément on en sort toujours un peu plus grande...

— Marine Fauthoux

New York Liberty, c'est aussi la franchise de votre coéquipière à l'ASVEL, Marine Johannes... Vous en avez discuté avec elle ?

On en a discuté un petit peu... En fait on en a plus parlé avant, avec Iliana. En rigolant on avait dit à Marine : "Envoie un message au manager général de New York pour qu'il prenne Iliana, ça serait marrant !" Le lendemain de la draft, quand je suis arrivée, on en a rigolé avec Marine mais sans parler de New York à proprement parler, même si elle m'a dit que c'était quand même cool là-bas !

À l'intersaison vous avez quitté le TGB pour l'ASVEL, c'est le très très haut-niveau, avec notamment l'EuroLigue féminine... Vous avez l'impression d'avoir franchi un cap dans votre progression ou que vous suivez une construction plus linéaire ?

J'ai vraiment eu l'impression de franchir un gros cap. Déjà de jouer avec des joueuses très fortes, déjà renommées en EuroLigue... S'entraîner tous les jours avec elles oblige à augmenter son niveau d'intensité et de basket, et puis de jouer cette compétition, forcément, on en sort toujours un peu plus grande. Je sens que j'ai franchi des caps sur certains aspects de mon basket, donc je suis vraiment contente.

Après les playoffs avec l'ASVEL féminin puis un été sans doute avec les Bleues, il faut s'attendre à vous retrouver la saison prochaine en Ligue Féminine avec un maillot différent sur les épaules ?

Oui, un maillot différent, c'est sûr...

Alors on ne dit pas encore que c'est celui de Basket Landes ?

Ah je ne sais pas, on verra !