Massimo Cancellieri : "Ici, je sais que je ne pourrais pas mentir devant les supporters et le staff"

Barbe fleurie, Massimo Cancellieri est arrivé tout sourire dans la salle de presse de Beaublanc, à Limoges. Après un bonjour appuyé, il s'est excusé de ne pas s'exprimer en français, avant de faire une promesse : "dans quelques semaines, j'aurais appris à parler dans votre langue. Je veux respecter l'endroit historique où je me trouve." Entre respect, volonté de trancher avec son prédécesseur Mehdy Mary et style de jeu, s'en est suivi 20 minutes de questions à bâton rompu. Entretien avec le nouveau coach du CSP, Massimo Cancellieri.

Que savez-vous au sujet du CSP ?

A propos de Limoges, je connais tout. Ce club a toujours été, dans de nombreux pays européens comme le mien, un endroit qui représente l'histoire du basket européen. Il a une grande histoire. Pas seulement parce que le CSP a été champion d'Europe, mais parce que c'est un endroit spécial. D'un certain côté, le club de Limoges ressemble à d'autres grandes équipes italiennes, comme Milan. Un endroit où on sent le respect du club, la passion et la connaissance des supporters. Mais ici, je ne pourrai pas mentir aux gens. Je devrais être honnête car je parle à des gens qui comprennent vraiment le basket.

Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a appelé pour parler du CSP ?

Pour être honnête, quand Limoges m'a appelé, j'ai d'abord été surpris. Mais, quand vous recevez un appel et que vous avez une opportunité dans la vie en général, il faut s'en saisir. Les gens ne vous appellent pas sans raison. Après, je devrai prouver ma capacité à entraîner en gagnant des matches. En tout cas, je suis content d'avoir cette chance.

Bien sûr que je n'ai pas hésité lorsque Crawford Palmer m'a appelé. Je suis un coach passionné, mais aussi comme ça dans la vie. Or, ici, on peut sentir la passion du staff et des fans. C'est une combinaison qui m'a fait me dire "ok, je signe".

Quelle est votre philosophie de jeu ?

Je vais m'adapter en fonction de l'équipe. Mais, ce qui est important, c'est de donner tout, à l'entraînement et chaque match. Ce n'est pas une question technique mais plutôt d'attitude collective. Si on parle de défense, je pourrais dire qu'il faut savoir se sacrifier pour l'équipe et blablabla. Mais la défense est la défense. Il faut avant tout défendre en équipe. Il ne faut pas seulement avoir des bons défenseurs ou en recruter. On doit construire une bonne alchimie en défense et il faut que tout le monde partage la même motivation. Je suis très flexible sur beaucoup de choses mais pas sur ça.

Qu'espérez-vous pour le Limoges CSP ?

On est à Limoges alors, on ne va pas se mentir. Notre objectif principal est de ramener le Limoges CSP en Basketball Champions League. À partir d'aujourd’hui, c'est notre but à tous.