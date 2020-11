Match à huis-clos pour la JS Cherbourg handball : la télé à défaut de public

C'est une ambiance particulière qui va régner, ce mercredi 11 novembre dans la salle Chantereyne. A l'exception des journalistes spécialement accrédités pour l'occasion, et des officiels, les tribunes de la salle Chantereyne seront totalement vides. Une première pour la JS Cherbourg handball, liée au confinement.

Un chaudron privé de feu

Une situation que regrette amèrement Lior Gurman. L'arrière israélien de la JSC le souligne, "je suis venu à Cherbourg notamment en raison de la ferveur populaire autour de l'équipe et de l'ambiance créée par les supporters les soirs de matchs. Cette fois, ce sera triste!" De fait, la salle Chantereyne n'aura de "chaudron" que le nom, et pour une fois, les cris des joueurs et les consignes des entraîneurs risquent de résonner étrangement. "C'est une première pour moi", souligne Frédéric Bougeant, l'entraineur des mauves, "mais je ne vais rien changer à ma manière de coacher, je ne chercherai pas à parler moins fort pour cacher mes consignes".

Encore plus compliqué qu'à l'extérieur...

De son côté, le gardien de la JSC, Sven Horvat, connu pour assurer le show et jouer avec le public lors de ses arrêts, estime qu'il faudra reporter toute son attention sur ses coéquipiers pour trouver la motivation habituellement transmise par les spectateurs. Pour le portier croate, "c'est encore plus dur que de jouer à l'extérieur. Quand on a des supporters contre soi, on puise de la rage et de la motivation en les entendant. Là ce sera le silence!"

100 000 téléspectateurs espérés

Heureusement, outre la motivation de remporter un match de haut de tableau face à une équipe invaincue, et annoncée comme une grosse écurie du championnat, il y aura aussi une autre raison de tout faire pour briller. Les dirigeants de la JS Cherbourg se sont en effet mobilisés pour parvenir à téléviser la rencontre qui sera visible sur La Chaîne normande TV. "C'est très important, à la fois pour notre public et nos supporters, mais aussi pour nos partenaires", souligne le président Vincent Ferey. "Ils voient que le club fait tout pour garantir leur exposition. C'est essentiel pour la suite de nos collaborations". Et puis pour les joueurs, savoir que l'on est regardé, "c'est nécessaire pour donner le meilleur", ajoute Frédéric Bougeant. Et en l'occurrence, les responsables de la JS Cherbourg imaginent déjà que plus de 100 000 téléspectateurs pourraient suivre la rencontre!

JS Cherbourg / Pontault-Combault, à suivre à 17 heures, mercredi 11 novembre, sur La chaîne normande TV. Retrouvez ici les conditions d'accès.