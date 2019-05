Match décisif pour les basketteuses de Lattes en finale du championnat de France

Lattes, France

Elles étaient menées deux victoires à rien par l'ASVEL et sont revenues à 2-2. Ce jeudi soir, à Lyon, les Gazelles du BLMA devront gagner le dernier match de cette finale pour remporter un troisième titre de championnes de France de basket, après 2014 et 2016.

"Finir sur ces deux victoires, ça nous a redonné un coup de boost !"

"Le fait d'avoir gagné montre que nous sommes encore là. Je pense que les deux équipes seront revanchardes. Nous d'avoir perdu nos deux matchs là-bas et elles de rester sur deux défaites", lance la pivot Marielle Amant. Pourtant, les Lattoises étaient bien mal parties : passées à côté lors des deux premières rencontres, on les voyait mal arracher un cinquième match. Et pourtant, elles l'ont fait, avait une performance époustouflante lors du match 4, qu'elles ont remporté au bout du suspens, après prolongations (91-85).

"Ces deux victoires nous donnent un coup de boost" Marielle Amant Copier

"Le public a été notre 6ème homme, ils nous ont aidé dans les moments cruciaux, donc c'est sûr qu'on a envie de leur donner ce trophée."Héléna Ciak

Pour ce dernier match, le BLMA peut de nouveau compter sur Héléna Ciak, qui n'a pas joué les trois premiers matchs à cause d'une blessure. La pivot, élue meilleure joueuse de la Ligue féminine de basketball et qui jouera à l'ASVEL l'an prochain, pense qu'il faut aussi l'emporter pour les supporters : "Pendant toute la saison, l'engouement a été incroyable, presque tous les matchs étaient à guichets fermés.

" Rapporter le titre à la maison, pournos supporters"Héléna Ciak Copier

"Il va falloir rester dans sa bulle "Thibault Petit

Mais pour cela il faudra battre l'ASVEL, dans sa salle, où les joueuses n'ont perdu que deux fois en championnat cette saison dont une contre... Lattes. "On a joué cinq fois là-bas et on a gagné qu'une fois, donc effectivement cette salle ne nous réussit pas, souligne l'entraîneur lattois, Thibaut Petit. Il y a un vrai public derrière elles, qui était présent pour nous enfoncer dans les moments difficiles, donc il va falloir être plus fort mentalement, passer au dessus de ça et rester dans sa bulle." Les Gazelles tenteront de triompher au courage, d'autant plus qu'elles ont déjà perdu une finale cette saison, c'était en Eurocoupe contre les Russes d'Orenbourg.

" On n' pas l'avantage du terrain, c'est très difficile d'aller gagner là bas Copier

Pour les supporters, le bar le Stadium à Lattes diffusera le match sur écran géant.

La rencontre est à suivre en direct sur France Bleu Hérault à partir de 20h45 avec Pascale Viktory et Romain Berchet.