Match difficile contre Dijon pour le Champagne Basket

Situés à la 14ème place du classement Jeep Elite, les basketteurs de Champagne Basket vont avoir fort à faire ce mardi soir puisque leurs adversaires du jour, les dijonnais, occupent la deuxième place du classement, avec 80% de victoires. Pour Cédric Heitz, l'entraîneur de l'équipe marnaise, Dijon est "un adversaire très difficile à contrôler. "

Il reconnaît être "confiant car on sait qu'on a fait des bonnes choses, dernièrement, avec ce groupe. On s'entraîne bien. On ne lâche pas sur le terrain. On peut avoir des bas sur le terrain mais on fait tout pour retrouver la compétitivité pendant le match, c'est à dire au moins revenir au score. On n'a rien lâché jusqu'à présent avec ce nouveau groupe et on va continuer à avancer dans ce sens là. On a des qualités et on va essayer de les mettre en avant pendant cette rencontre."

Cédric Heitz, entraîneur de Champagne Basket © Radio France - Laurent Borde

Une absence de public difficile à vivre

Pour les joueurs de Champagne Basket, l'absence de public à cause des mesures sanitaires en vigueur est préjudiciable. Cédric Heitz et son groupe en souffrent "énormément". L'entraîneur explique que tout le monde s'y est "presque habitué" tout en précisant que "ça nous mine le moral. très clairement. Il faut beaucoup de ressources psychologiques pour passer cet obstacle. Peut-être que le public amènerait un surplus de motivation et c'est en cela que ça nous manque."

Cédric Heitz évoque également les "frustrations à ne pas partager les belles victoires qu'on a pu obtenir parfois sur le fil en fin de match où le public aurait été ravi de partager ça avec nous. On se souvient de ces salles qui sont debout et qui nous acclament lorsqu'on gagne et ce sentiment là, aujourd'hui, amène beaucoup de frustration parce qu'il manque."

Les joueurs de Champagne Basket se préparent pour affronter Dijon © Radio France - Laurent Borde

La rencontre opposant le Champagne Basket au JDA Dijon Basket commence ce soir à 20h. Le public peut y participer virtuellement et gratuitement puisque le match est diffusé en direct, sur le site du club, dès le coup d'envoi. Les supporters pourront également à l'avant match et aux débriefs de la mi-temps et de l'après match en Facebook live dès 19h30 sur la page officielle du Club.