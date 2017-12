Match nul du HBC Nantes face au PSG : une victoire "aurait presque été un hold-up" pour Thierry Anti

Le HBC Nantes, désormais sixième, perd deux places au classement du championnat de France de handball. Mais les joueurs de Thierry Anti ne sont pas passés loin de la défaite face au PSG, dans la salle XXL. Le match nul 27/27 convient donc finalement assez bien à des Nantais longtemps menés.

Pour le HBC Nantes, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Les handballeurs nantais ont fait match nul 27/27 face au PSG, en clôture de la douzième journée du championnat de France, devant 10 000 spectateurs. Ils auraient pu l'emporter dans la salle XXL du parc des expositions de la Beaujoire, puisque le Macédonien Kiril Lazarov a raté un pénalty (un jet de sept mètres) à moins de deux minutes de la fin, ce qui aurait donné deux buts d'avance au H. Mais les Violets ont souffert et été menés pendant une grande partie de la rencontre face à une équipe parisienne très compacte en défense, et ce malgré l'absence des deux frères Karabatic (15/13 pour le PSG à la mi-temps).

"Gagner ce match aurait été un mini hold-up"

"Gagner ce match aurait été un mini hold-up", concédaient en effet le coach nantais Thierry Anti et Nicolas Tournat, juste après la rencontre. Le pivot du H, auteur d'un grand match et de huit buts (sur neuf tentatives), résumait la situation par cette formule : "on n'explose pas de joie, mais on a sauvé les meubles quand même !" Thierry Anti estime, lui, que le Nantes "aurait pu tuer le match, mais il fallait marquer ce pénalty, on ne l'a pas marqué ! Après, ça se joue à une balle". L'entraîneur du H n'était pas si mécontent du résultat final, au regard du scénario du match "vu la première mi-temps qu'on a joué, il nous a fallu beaucoup d'énergie et de justesse pour aller chercher ce match nul contre une très bonne équipe du PSG". Pour le coach nantais, "ça restera un bon résultat" pour son équipe qui, au classement, peut encore espérer terminer dans les trois premiers (le H compte quatre points de retard, après douze journées, sur Nîmes, deuxième, et Paris, troisième).

Un problème avec Nicolas Claire, "vraiment pas bon"

Thierry Anti dit ne "pas vouloir jeter la pierre" à Kiril Lazarov en raison du pénalty manqué : "il a pris quelques bons shoots : c'est bien." Mais l'entraîneur de H n'a pas apprécié la prestation du demi-centre Nicolas Claire (zéro but sur deux tentatives, en vingt-quatre minutes de jeu) et a d'ailleurs repositionné Eduardo Gurbindo sur ce poste en deuxième mi-temps [Romain Lagarde, habituellement demi-centre, étant, lui, en position d'arrière-gauche] : "Nicolas Claire n'était vraiment pas bon. Il faut qu'il joue beaucoup mieux que ça, car c'est sûr que c'est un problème aujourd'hui."

23/23 à 10' de la fin. La XXL est en effervescence et "allume le feu ! #HBCNPSG 💪 pic.twitter.com/0PqK46yp6G — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 7, 2017

