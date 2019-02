Match piège pour la Chorale de Roanne à Chartres quand Saint-Chamond joue à Quimper

La reprise de la Pro B a sonné ce vendredi soir. Saint-Chamond 5ème joue chez un mal classé, à Quimper 15ème. Tandis que le choc des extrêmes opposera la Chorale leader qui se déplace à Chartres, dernier du classement. Un match piège par pour les Roannais vainqueurs de la Leaders Cup il y a quinze jours. Pour ce match, les Choraliens peuvent à nouveau compter sur un effectif au complet.

C'est un match piège qui nous attend à Chartres. On ne connait pas leur salle. Et le contexte est compliqué pour eux. [...] On est leader et chaque équipe veut taper le premier. A nous de répondre présents d'autant que notre dernier déplacement à Nancy s'était mal passé. Chaque match est unique dans ce championnat. A nous de mettre les ingrédients pour faire le meilleur résultat possible.