Matchs de préparation : le CSP repart du tournoi de Blois avec une victoire et une défaite

Le 16 septembre, le CSP accueillera à Beaublanc Monaco pour la reprise du championnat. D'ici là, les Limougeauds continuent leur préparation et ils étaient ce week-end à Blois pour participer à un tournoi amical. Ils ont d'abord affronté samedi soir l'équipe locale et subi une lourde défaite 92 à 72. Ce dimanche après-midi, le CSP défiait Orléans, club de Pro B et s'est rattrapé en l'emportant 75 à 63.

Le CSP participera le week-end prochain au Trophée Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, les 9 et 10 septembre. Les Limougeauds affronteront notamment Gravelines-Dunkerque.