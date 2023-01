Mathieu Salou quitte l'USAM Nîmes pour Tremblay-en-France

Mathieu Salou quitte l'USAM. L'arrière droit de 22 ans s'est engagé pour un prêt de six mois avec Tremblay-en-France, actuel troisième du championnat de Proligue, la 2e division du handball français.

ⓘ Publicité

Mathieu Salou avait signé à l'USAM il y a un an et demi et n'avait jamais réellement réussi à s'imposer dans l'élite du hand français avec le club nîmois. Il va chercher du temps de jeu à l'étage inférieur jusqu'à la fin de la saison, mais reste sous contrat avec l'USAM jusqu'en 2024.