Maxime Boire, entraîneur de la Chorale de Roanne par intérim: "Un gros challenge face à l'ASVEL"

Roanne, France

La semaine a été mouvementée à la Chorale avec, dès son début, la mise en retrait de Laurent Pluvy, l’entraîneur, par le club après une seule victoire sur les cinq premières journées de Jeep Élite. Jusque là, les Roannais ne sont pas les seuls et pas des moindres: Limoges et Strasbourg notamment.

Mais voilà, il se serait passé autre chose qui aurait poussé la direction à enclencher une procédure. L'assistant coach de Laurent Pluvy depuis trois ans et demi, Maxime Boire, sera l'entraîneur en chef les trois prochains matches assisté de Jordan Bernard. Le président, Daniel Perez, l'a annoncé à France Bleu.

Un enfant du club

Les premières ne sont jamais faciles mais alors celle-là! Après, Maxime Boire a notamment une chose pour lui. Le nouvel entraîneur connait très bien le club puisqu'il est de Roanne et y a été formé (meneur de jeu) avant d'y jouer espoir puis de partir poursuivre sa carrière en N1 (D3) du coté du Portel.

"Comment je fais? Je m'entoure de Jordan Bernard (l’entraîneur des Espoirs et responsable du centre de formation). Je responsabilise aussi les joueurs comme Justin Carter qui a connu les plus grandes compétitions européennes. Et Clément Cavallo est toujours là et reste notre capitaine."

Comment je fais en tant que jeune coach? Je m'entoure et je responsabilise les joueurs.

L'appui du public

Et puis, en bon enfant du club, Maxime Boire connait bien aussi le pouvoir du public de la Halle Vacheresse. L'antre de la Chorale sera pour la première fois de la saison à guichets fermés pour le retour du club dans l'élite. Alors le nouveau "head coach" se dit que si ses joueurs enflamment le match, ils peuvent croire à l'exploit.

"C'est un gros challenge qui nous attend. Mais on se doit de s'opposer pour relever le challenge. L'ASVEL est un ogre c'est vrai. Mais si les 5.000 supporters de la Chorale nous poussent dans une Halle Vacheresse pleine, on peut faire vaciller l'ASVEL. Le public a une grande partie à jouer dimanche."

Chorale / ASVEL, coup d'envoi 19h dimanche à la Halle Vacheresse de Roanne.