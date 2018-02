Les six handballeurs nantais médaillés à l'Euro en Croatie ont retrouvé ce jeudi la Trocardière. Les Espagnols Eduardo Gurbindo et David Balaguer avec leur médaille en or. Les français Nicolas Claire, Nicolas Tournat, Cyril Dumoulin et Romain Lagarde avec leur breloque en bronze.

Ils sont de retour à la Trocardière à Rezé. Quatre jours après leur titre de champion d'Europe en Croatie, les espagnols du HBC Nantes David Balaguer et Eduardo Gurbindo ont retrouvé leur coéquipiers. Drapeau espagnol dans une main et médaille d'or autour du cou. "Campéones, campéones" ont-ils lancé pour chambrer amicalement Nicolas Tournat ou encore Cyril Dumoulin. Des Espagnols heureux mais fatigués. "Je n'ai pratiquement pas dormi pendant 48 heures. En revanche, j'ai été élu MVP de la fiesta" admet Eduardo Gurbindo.

500 supporters pour accueillir les Espagnols à Madrid

Champions d'Europe première fois de leur histoire, les Espagnols ont été accueillis en héros lundi dernier à Madrid. Plus de 500 supporters les attendaient à l'aéroport. "Nous avons ensuite été reçus par différents médias comme la radio Cadena Ser ou encore les journaux AS et Marca" affirme David Balaguer. "Je suis toujours sur mon petit nuage. Dimanche fut le plus beau jour de ma vie" reconnait l'ailier catalan.

Pas de vacances pour les Espagnols

Désormais, les deux espagnols vont devoir honorer une tradition nantaise. "Celle d'inviter ses coéquipiers au restaurant quand on décroche un titre" précise le gardien du H Cyril Dumoulin. "Pas de problème. Nous allons payer" plaisante Eduardo Gurbindo. Quant aux vacances ? "On leur donnera quelques jours de repos mais plus tard" élude leur entraîneur Thierry Anti. Normal, les deux espagnols participent ce samedi au All Star Game à Paris.