Mehdy Mary, l'entraineur du Limoges CSP prolongé jusqu'en 2022

Dans un communiqué publié ce vendredi le Limoges CSP a officialisé la prolongation du contrat de son entraineur Mehdy Mary jusqu'en 2022. Avec un bilan de 7 victoires pour 5 défaites, le coach principal se voit récompensé de son travail et la remontée du club de basket dans le Top 8. Pour le directeur sportif Crawford Palmer "Mehdy Mary a remis l'équipe sur les rails dans un moment difficile et il a mérité de continuer à instaurer sa philosophie de jeu et ses méthodes de travail avec un groupe qui, à cause de la situation sanitaire actuelle, n'a pas pu aller au bout de son potentiel"

Mehdy Mary qui avait par le passé entrainé l'équipe espoir du CSP a rejoint le club limougeaud l'été dernier, en tant qu'assistant de l'entraineur Alfred Julbe. Il lui a succédé lorsque ce dernier a été remercié en décembre 2019 ."Je suis très fier d'avoir été nommé , pour les deux prochaines saisons coach de Limoges" explique Mehdy Mary ."J'ai beaucoup de determination à poursuivre ce que nous avons entrepris pendant cette saison. Nous avons de l'ambition pour le club, que ce soit en France ou en Europe"