Méline Nocandy avant la finale de Ligue féminine Metz - Brest : "je ne pars pas perdante"

France Bleu Lorraine : Méline, vous avez eu bien du mal contre Brest cette saison mais le Metz Handball est bien plus en forme qu'après le dernier match entre les deux équipes, en avril, en coupe de France ...

Méline Nocandy : on a perdu contre Brest mais on a gagné tous les autres matchs ! On est en finale du championnat, on finit en demi-finale de coupe de France et on est deuxièmes de notre groupe en Ligue des champions donc l'état d'esprit est bon (...) Dès qu'on a battu Paris, on avait à cœur de se préparer au mieux et d'arriver en pleine confiance pour la finale.

Gagner à Besançon ou Paris comme vous l'avez fait n'est pas anodin. Dans quel secteur Metz Handball a-t-il le plus progressé depuis un mois ? Le jeu ? Le mental ? L'approche des rendez vous ?

C'est surtout dans la gestion, dans la constance. On pouvait faire une très bonne première mi temps puis une deuxième catastrophique. C'est ce qui a fait qu'on a parfois perdu le fil contre Brest. Le dernier match contre Brest, on n'a joué que 45 minutes et on a perdu la rencontre durant les quinze dernières.

La Ligue des champions, ce n'est pas le championnat

Qu'est-ce qui fait que, cette fois, Metz peut y croire ?

C'est assez improbable de jouer sept fois en une saison contre la même équipe. Ca pouvait arriver qu'à nous. La coupe de France, ce n'est pas la ligue des champions. la ligue des champions, ce n'est pas le championnat, on a déjà assisté à des scénarios fous. Donc, même si sur le papier et dans la tête des gens, Metz n'est pas favori, je ne pars pas perdante. On se battra.

Le public peut-il être le "facteur X", qui vous aidera à vous dépasser ou à mieux gérer les temps faibles ?

Ca peut être le facteur X de savoir qu'on n'est pas toutes seules. Depuis que je suis à Metz, il y a toujours eu un public fou derrière nous. Je compte sur ça. Ça peut être le facteur qui nous fera rebondir si jamais on baisse en intensité.

Depuis quand êtes vous dans votre match ?

Pour être honnête, j'y pense déjà (NDLR : interview réalisée lundi). Je me suis levée en pensant aux deux matchs, à ces 120 minutes