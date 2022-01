Méline Nocandy guide le Metz Handball... et les apprentis en formation à Metz

Demi-centre du Metz Handball et des Bleues, Méline Nocandy a conté son parcours et les efforts consentis pour atteindre le haut niveau à des apprentis en formation à la chambre des métiers et de l'artisanat de Metz. Il a aussi été question de la place des femmes dans le monde professionnel.