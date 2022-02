"Même avec un match incroyable, on ne gagnera jamais", estime Fabien Courtial avant Septors-PSG

Le Saran Loiret Handball enchaîne les défaites depuis cinq rencontres en Liqui Moly Starligue et sa mauvaise série risque fort de s'aggraver. Avant-derniers avec seulement trois victoires en 15 matchs, les Septors reçoivent ce lundi à 20h les stars du PSG Handball, toujours invaincues cette saison pour la 13ème journée en retard de championnat. "Un match de gala", selon Fabien Courtial l'entraîneur loirétain, récemment prolongé, qui n'attend pas de son équipe un quelconque exploit.

"Bien sûr qu'on va le jouer à fond, mais même en faisant un match incroyable, on ne gagnera jamais ! On va jouer pour faire vivre l'évènement pour le club, en essayant de se battre, mais notre tête sera déjà à Chartres", explique-t-il calmement. Et Fabien Courtial ne compte d'ailleurs "pas préparer spécifiquement" ses troupes à cette rencontre face au PSG, après la courte défaite de samedi face à Cesson (22-24).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le Saran Loiret Handball lutte pour le maintien après sa remontée dans l'élite cette saison. En face, l'armada parisienne sera notamment composée des internationaux français Nikola et Luka Karabatic, Vincent Gérard, Nedim Remili ou encore de la légende danoise Mikkel Hansen.