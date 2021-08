Mercato : l'intérieur Kévin Dinal signe à l'Orléans Loiret Basket

L'Orléans Loiret Basket enregistre une nouvelle arrivée ce mercredi en la personne de Kévin Dinal au poste 4. Déjà à l'OLB en 2016, l'ailier fort revient à Orléans après un passage en 2016. Il arrive de Gries-Oberhoffen en Pro B où il tournait à 9.9 pts de moyenne et 9 rebonds l'an dernier.

Une nouvelle recrue à l'Orléans Loiret Basket. L'OLB annonce ce mercredi dans un communiqué le recrutement de Kevin Dinal, intérieur français de 28 ans. C'est la deuxième recrue du club orléanais cette saison après l'arrivée de Jean-Philippe Dally mi-juillet.

Déjà passé à l'OLB en 2016

Kevin Dinal a été formé au Paris Levallois, avant de rejoindre Blois en National 1 puis à Souffelweyersheim en Pro B. Il rejoint ensuite Dijon où il fait ses débuts en pro. En 2016, il signe à l'Orléans Loiret Basket avant de se blesser à l’épaule.

En 2020, l'intérieur d'1m97 évolue avec Gries-Oberhoffen, en Pro B et tourne à 9.9 pts de moyenne, 8.9 rebonds et 16 d’évaluation en plus de 27 minutes. Il figure dans le meilleur 5 de la saison 2020/2021 en Pro B. Kevin Dinal peut également évoluer au poste 5.