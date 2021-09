Mercato : le meneur serbo-américain Marcus Paige signe à l'Orléans Loiret Basket

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Le meneur/arrière serbo-américain Marcus Paige a signé ce jeudi soir à l'Orléans Loiret Basket annonce le club dans un communiqué.

Passé par la NBA

"Marcus Paige a été drafté en 2016 à la 55e position par les Nets de Brooklyn", précise l'OLB dans son communiqué avant de partir à Salt Lake City en G-League en octobre 2016. Il rejoint ensuite "les Timberwolves du Minnesota pour disputer la NBA Summer League 2017 à Las Vegas".

"En août 2017, il s'engage avec les Charlotte Hornets avec lesquelles il participe à cinq rencontres de NBA avant d’être prêté au Swarm de Greensboro", ajoute le club.

Agé de 28 ans, Marcus Paige arrive du Partizan Belgrade où il évoluait depuis juillet 2018 et tournait à un peu plus de 12 points, 4 passes pour 12.5 d’évaluation lors de sa première année. Le Serbo-Américain a disputé notamment l’Eurocup (47 matchs). "C’est un gaucher créateur qui possède un grand QI basket mais également une grosse qualité de shoot à 3 points", réagit le coach Germain Castano dans le communiqué du club.

Encore une recrue pour clore le mercato orléanais

Avec Chris Warren, Youssou N'Doye et les trois Français JP Dally, Kévin Dinal et Bruno Cingala-Mata, il manquera une recrue orléanaise pour compter neuf pros dans le groupe, en comptant Malela Mutualé et LaMonte Ulmer. Premier match de Betclic Elite le 1er octobre prochain au Portel, on a hâte de voir ce que ça va donner.