Mercato : le pivot Luke Fischer quitte l'Orléans Loiret Basket pour Nanterre 92

Le pivot américano-arménien Luke Fischer quitte l'Orléans Loiret Basket et s'engage à Nanterre 92 annonce le club des Hauts-de-Seine ce dimanche dans un communiqué. Auteur d'une moyenne de 13 points et 6 rebonds cette saison, il aura passé seulement un an au club orléanais.