Ligue des champions de handball : Metz s'offre le droit de rêver au Final Four

Dans un match solidement maîtrisé face aux géantes hongroises de Györ, Metz Handball remporte la première manche de son quart de finale de Ligue des Champions (32-31). Le match retour, samedi prochain en Hongrie, s'annonce électrique.

Metz n'a pas tremblé. Dans des Arènes survoltées et combles, les handballeuses messines ont réussi à battre Györ, l'une des meilleures formations au monde, 32-31. Match intense, match haletant, durant lequel les Dragonnes ont encore une fois montré qu'ensemble, elles pouvaient presque tout faire. Elles ont été jusqu'à mener de 5 buts à 15 minutes de la fin de la partie. C'est donc avec ce très léger matelas que Metz ira en Hongrie, samedi prochain, pour tenter d'écrire une nouvelle page de son histoire. Réactions à suivre sur francebleu.fr

Compte-rendu de la partie

Metz prend la partie par le bon bout et inscrit deux buts d’emblée. Mais très vite, les Hongroises reviennent dans la partie, grâce notamment à leur puissance en attaque. Les Messines balbutient quelque peu leur défense et se font rejoindre, puis dépasser par Györ (6-5, 10è).

La partie s’annonce serrée, Metz et Györ se rendent coup pour coup. Remontée de balle rapide de Görbicz pour Györ, Metz répond par un magnifique tir à l’aile de Luciano. Dans le public aussi, les deux camps se jaugent à l’échelle de l’applaudimètre.

Après un quart d’heure de jeu, Györ prend un léger avantage, à la faveur de plusieurs approximations offensives de Metz. Tir à la hanche manqué par Grâce Zaadi, lob contré pour Camille Aoustin, les Hongroises en profitent (8-10, 15è).

Heureusement, les Messines peuvent compter sur leur arrière garde et leur gardienne. Comme un symbole, cet arrêt de Laura Glauser sur un jet de 7m de Görbicz, pourtant experte en la matière. La gardienne messine finira d’ailleurs la première période avec 38% d’arrêts. Dans la foulée, les Dragonnes se paient même le luxe de reprendre une légère avance et poussent Martin Ambros, le coach hongrois, à prendre son premier temps mort (13-12, 22è).

Ca semble réussir aux Hongroises qui inscrivent trois buts d’affilée et reprennent une courte avance pendant que Metz recommence à déjouer en attaque. C’est l’heure pour Manu Mayonnade, l’entraîneur messin, de prendre lui-aussi son premier temps mort. Metz se jette dans la bataille, joue avec le but vide et revient au score. Un score de parité que les Dragonnes conservent jusqu’à la pause (16-16).

A la mi-temps : 16-16

Au retour des vestiaires, la rencontre est toujours aussi irrespirable. Les deux équipes restent dos à dos et le score s’élève peu à peu. Et c’est finalement Metz, grâce notamment à sa sémillante ailière Camille Aoustin, qui reprend le jeu à son compte. Les Dragonnes prennent trois buts d’avance pour la première fois de la partie et poussent Györ à prendre un nouveau temps mort (22-19, 41è).

Pour autant, les Messines ne parviennent pas à creuser davantage l’écart jusqu’à la 45è, grâce à la jeune Orlane Kanor, 19 ans à peine. Grâce à une défense de fer, Metz tient son match et musèle à merveille les individualités hongroises. Györ ne score guère plus que sur penalties ou remontées de balle rapides (27-23, 48è).

Les Messines répondent avec le collectif, un arrêt de Glauser par ci, une contre attaque rapide d’Aoustin par là, et prennent jusqu’à cinq buts d’avance. Martin Ambros pose son 3è temps mort de la partie, les Hongroises reviennent à 28-25, Manu Mayonnade en fait de même.

Avec moins de succès, malheureusement pour les Messines, qui se retrouvent à nouveau en infériorité numérique (Pop-Lazic, 51è). Conséquence, les Hongroises recollent au score (28-27, 54è). Et les cinq dernières minutes, comme on le pressentaient, s’annoncent étouffantes.

Peu aidées par un arbitrage surprenant, les Messines élèvent encore un peu leur niveau de jeu pour contenir la déferlante hongroise. Mais c'est difficile, face aux tirs surpuissants de Nora Mörk et aux fulgurances de jeu de Nycke Groot, deux des meilleures joueuses au monde. Györ égalise et Manu Mayonnade prend son 3è et dernier temps mort (30-30, 58è).

Heureusement, Laura Glauser continue de veiller au grain sur la cage messine. Les 5.500 spectateurs exultent tant le score est serré. Malgré l'égalisation de Györ, Ana Gros, d'un splendide tir de loin, offre finalement, dans les dernières secondes de jeu, la victoire pour Metz Handball (32-31).