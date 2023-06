Metz Handall : en finale de coupe de France, Bruna de Paula veut réussir son au-revoir

France Bleu Lorraine : Bruna, ça n'est pas trop dur de se remotiver pour cette finale, quinze jours après votre dernière rencontre et juste avant un peu de repos ?

Bruna de Paula : "On veut faire la meilleure saison possible. On n'a pas réussi en Champion's League, donc on veut gagner cette coupe de France. Ces deux semaines sans match nous ont permis de travailler cette finale plus profondément."

France Bleu Lorraine : ce sera votre dernier match à Metz, vos derniers jours... Comment se passent-ils ?

Bruna de Paula : "J'essaie de ne pas trop y penser car c'est compliqué à gérer. Je sais que je pars, et j'ai envie de tout donner, avec la tête haute et de profiter de tous les moments avec les filles. D'un côté, je suis triste de partir parce que je laisse des personnes incroyables derrière moi, des gens que j'ai eu la chance de côtoyer. Mais ma décision a été prise et assumée."

France Bleu Lorraine : qu'est-ce qui a changé en vous en deux ans ?

Bruna de Paula : "Je pense que j'ai beaucoup grandi. La première année, j'ai fais connaissance, je me suis habitué et tout s'est fait très vite parce que je me suis senti vite comme à la maison, comme si j'étais au club depuis huit ans. Et quand vous vous sentez bien, ça se voit sur le terrain."

"je crois avoir changé en tant que personne, quand Manu Mayonnade m'a proposé d'être capitaine. Ca signifiait prendre soin des autres, être à leur écoute. Pour être honnête, je me m'y attendais pas du tout, parce que je n'était là que depuis un an, car je suis étrangère. J'étais "choquée" quand il me l'a proposé. On en a beaucoup discuté, je lui ai demandé du temps pour réfléchir, trois semaines, parce que je voulais être sûre d'assumer ce rôle à fond."

France Bleu : c'est beaucoup trois semaines alors que ce choix semblait naturel

Bruna de Paula : "Je me disais que ça ne devait pas changer ma façon d'être et j'avais aussi besoin de voir comment l'équipe pouvait réagir. C'est une chose qui me marquera toute toute ma vie car ça veut dire que Manu me faisait confiance, Tous les mots qu'il a dit m'ont beaucoup touchés, et resteront comme un hommage marquant."

Metz Handball - Paris 92, finale de la coupe de France féminine, ce samedi à 18 h 15 à Paris-Bercy