Metz Handball bat Nice et pose une sérieuse option sur le championnat de France

Metz, France

Il fallait passer à autre chose, aller de l'avant après cette découverte ratée du Final Four de Ligue des Champions. Les Dragonnes ont parfaitement su retrouver le chemin de la victoire ce mercredi contre Nice. Face à la 3ème équipe au classement de saison régulière, Metz Handball remporte largement cette finale aller (33 à 21). Le matelas est conséquent avant le retour aux Arènes ce dimanche (17h).

Retrouver le goût de la domination

Quoi de mieux qu'une solide performance pour balayer les doutes ramenés de Budapest le week-end dernier ? Rien selon Metz Handball qui d'entrée de jeu a retrouvé le plaisir de dominer ses adversaires, comme on l'a tant vu faire cette saison. Un 4-0 infligé d'entrée aux Niçoises et les Messines ne lâcheront plus jamais la tête du match. A la mi-temps, l'avance n'est que de 3 buts (14-11) mais on sent déjà l'emprise que les Dragonnes imposent à cette rencontre.

Une deuxième période à sens unique

Au retour des vestiaires, les Messines récidivent : 4-0 pour donner le ton face à l'OGC Nice qui ne peut que constater les dégâts. Pourtant, les Niçoises ont sorti Brest en demi-finale, elles savent réaliser des exploits. Mais le miracle n'interviendra jamais. Pire encore, l'écart n'en finit plus de se creuser et l'addition est très salée à la fin : 33 à 21.

Metz Handball rentre donc à la maison avec un matelas immense de 12 buts sur Nice. Autant dire que les Dragonnes ont déjà 9 doigts posés sur le titre qui serait le 23ème de leur histoire. Le retour, ce sera ce dimanche devant des spectateurs qui retrouveront leur équipe après le Final Four de Ligue des Champions. Parce que la saison n'est toujours pas finie, il y a encore, outre le championnat de France, la Coupe de France à aller remporter le 25 mai prochain contre Brest (18h45) à Paris.