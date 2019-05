Metz Handball bat Nice et s'offre son 23ème titre de champion de France

Metz, France

Les Arènes de Metz étaient pleines à craquer pour cette finale du championnat de France qui marquait la dernière à la maison des Dragonnes cette saison. Et les 5 000 spectateurs n'ont pas été déçus ce dimanche puisqu'en plus d'une énième victoire de leur équipe cette saison contre Nice (33-28), ils ont pu profiter de la remise du titre de championnes de France, le 23ème dans l'histoire du club.

Peu de suspense

L'équation était très simple ce dimanche. Après la large victoire à l'aller à Nice (33-21) ce mercredi, autant dire que les Dragonnes avait déjà quasiment les deux mains sur leur trophée. Les Aiglonnes, en visite pour leur première en finale de play-offs, n'ont pu faire mieux que coller aux basques des Messines au score. Pourtant, ce sont bel et bien les joueuses de Manu Mayonnade qui virent en tête à la pause (15-13).

Une fin en apothéose

Malgré un public finalement un peu plus discret que prévu, la prestation des Messines se poursuit au mieux jusqu'à la fin du match. L'écart se creusera un peu (33-28), et c'est le moment que choisissent les supporters pour donner un peu plus de la voix. Le point d'orgue de cette fin en trombe est le temps-mort demandé par Manu Mayonnade, le coach. Une pause totalement prétexte pour offrir une "standing ovation" à Béatrice Edwige, sur le départ vers la Hongrie et Gyor. "C'était vu avec Thierry Weizman (le président). Si on était définitivement à l'abri, on allait le faire", explique le technicien.

Le temps des remerciements

Le coup de sifflet final est donné et la cérémonie protocolaire peut se lancer. Un moment où Béatrice Edwige, submergée par l'émotion, prend le micro pour remercier ses fans. S'ensuit un clapping et un petit tour de parquet et Metz Handball clôture définitivement sa formidable saison 2018-2019 à domicile, marquée notamment par le Final Four de Ligue des Champions. Ne restera qu'un seul match pour les Dragonnes, ce samedi 25 mai à l'AccorHotel Arena de Paris. La finale de la Coupe de France contre Brest, déterminée à ne pas laisser Metz empoché un nouveau titre.

Surprise pour Béatrice Edwige, un temps mort en finale @LFHOfficiel rien que pour elle et pour les partantes A.Zych et E.Levsha ! Béa s'en va à Gyor après 3 ans à @MetzHandballhttps://t.co/0jPqUXwCXe#FBsport#handball#Dragonnespic.twitter.com/mKEKqlIYvX — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) May 19, 2019