Metz Handball : blessée au genou, Olga Perederiy interrompt sa carrière

Olga Perederiy ne disputera pas de troisième saison sous les couleurs de Metz Handball. A cause de l'aggravation d'une blessure au genou droit, l'internationale ukrainienne doit interrompre sa carrière. "C'est la décision la plus difficile de ma vie" confie la Dragonne dans un communiqué.

A l'aube d'une nouvelle saison de LFH, Metz Handball perd un nouvel élément important de son effectif. Après le départ surprise de Melvine Deba qui a rompu son contrat avec les Dragonnes pour reprendre des études, c'est au tour d'Olga Perederiy de raccrocher le maillot jaune et bleu. Mais si la pivot ukrainienne met fin à son aventure sportive en Moselle, c'est contrainte et forcée. L'internationale souffre d'une blessure au genou droit qui l'oblige à stopper sa carrière.

Je n'étais pas prête pour ça

"J'ai mal à mon genou depuis deux ans" expliquedans un communiqué diffusé ce mercredi par Metz Handball Olga Perederiy qui tenait jusqu'alors grâce à des injections et des thérapies. Mais après avoir ressenti une douleur intense la semaine dernière et passé une IRM qui a montré une aggravation de l'état de son genou droit, elle n'a eu d'autre choix explique t-elle que dire stop. "C'est la décision la plus difficile de ma vie, je n'étais pas prête pour ça car mes objectifs étaient de jouer et d'aider l'équipe à gagner. Malheureusement ma santé n'est pas assez bonne pour continuer à jouer à un niveau élevé." Agée de 27 ans, Olga Perederiy était arrivée à Metz en 2019 en provenance de Krim (Slovénie) après le départ de Béatrice Edwige.

Pas de recrutement à son poste

Une décision douloureuse, prise "la mort dans l'âme" pour reprendre les mots du président messin Thierry Weizman qui lui rend un hommage appuyé. "Je suis vraiment très triste et je le regrette parce qu'Olga est un pivot extraordinaire dans la lignée de tous les grands pivots que nous avons eus à Metz Handball : Nina Kanto, Corinne Krumbholz, Isabelle Wendling et Astride N'Gouan maintenant [...] Je souhaite remercier Olga pour tout ce qu'elle a donné au club et tout le bonheur qu'elle nous a apporté, des phases de jeu absolument extraordinaires. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur pour sa vie personnelle future et en espérant que son genou la laissera un peu tranquille."Si le club est toujours à la recherche d'une ailière pour pallier le départ de Melvine Deba, il ne remplacera pas Olga Perederiy. "Sarah Bouktit va être lancée dans le grand bain" avec Astrid N'Gouan précise le président messin.

C'est en tout cas un terrible coup pour la joueuse. "Ces deux années ont été les meilleures de ma carrière et je voudrais m'excuser pour les personnes que je vais décevoir. C'était pour moi, un rêve de jouer à Metz Handball."

Metz Hanbdall débutera le championnat le 8 septembre avec la réception de Besançon (20h).