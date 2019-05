Metz Handball boucle sa saison sur un titre en Coupe de France

Metz, France

En France, personne n'aura su arrêter Metz Handball cette saison. Les Dragonnes ont confirmé de la meilleure des manières leur suprématie sur le handball féminin français en empochant la Coupe de France. A l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy, les joueuses de Manu Mayonnade ont largement dominé leur sujet. Brest termine à 10 buts derrière et n'a pas su inquiéter Metz (34-24).

Peu de suspense

Metz Handball a démarré en trombe la partie et prend rapidement une avance de 5 buts (7-2, 11ème). Pourtant, les Brestoises, habituées de faire la course derrière les Dragonnes cette saison, vont reprendre du poil de la bête à la faveur d'un temps mort demandé par leur coach Laurent Bezeau. L'écart revient à 1 but mais jamais Metz ne sera doublée. Mais loin de paniquer, les Dragonnes remettent les choses au clair et reprennent le large. A la mi-temps, la messe était dite (18-11).

Metz déroule

Parce que les Dragonnes profitent d'un sérieux trou d'air côté breton. Les Messines infligent un 8-0 à leurs adversaires du soir pour prendre définitivement le large. Le fossé se creuse à 10 unités, et ne va plus jamais se refermer. La fin du match marque la 9ème victoire de Metz Handball en Coupe de France, le 40ème titre majeur de l'équipe et la fin d'une saison dorée, marquée par le doublé coupe-championnat ainsi qu'une participation à un Final Four de Ligue des Champions.

Cette année magnifique qui se conclut, c'en est trop pour Xenia Smits qui lâchera quelques larmes de bonheur au moment où la capitaine Grâce Zaadi soulève le trophée. Désormais, Metz Handball va se tourner vers l'avenir pour essayer de contenter autant ses supporters l'an prochain. La mission va être relevée, d'autant que Béatrice Edwige a fait ses adieux à l'effectif jaune et bleu, mais elle est attendue par toute une ville.