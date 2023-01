Metz Handball : Chloé Valentini prolonge

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Sitôt la victoire obtenue lors du choc de Ligue féminine contre le Paris 92 , le Metz Handball a officialisé la prolongation du contrat de Chloé Valentini. L'ailière gauche internationale a signé pour une saison supplémentaire, elle est désormais liée au club jusqu'en 2024, et dispose de deux saisons supplémentaires en option.

"Je me suis posé mille questions mais je me sens bien ici, avec mon chéri qui vient de trouver du travail, commente Chloé Valentini, qui avoue avoir reçu des sollicitations de quelques uns des meilleurs clubs étrangers. On travaille comme des dingues, et c'est ce que j'aime, c'est ici que je sens pouvoir progresser. Je pense aussi à Paris 2024. Même s'il y'a la fin de cette saison et la suivante, je dois penser à cet objectif et c'est ici que je le préparerais le mieux."

Seconde meilleure marqueuse messine de la saison

Arrivée au club à l'été 2021 en provenance de Besançon, vainqueur des JO avec l'équipe de France le même été, Chloé Valentini est l'une des Messines les plus régulières. Particulièrement précieuse dans le jeu d'attaque rapide, elle est la seconde meilleure marqueuse du club cette saison derrière Bruna de Paula.

Pour les supporteurs messins, cette annonce est un soulagement. Depuis l'annonce des départs en fin de saison de Bruna de Paula (Györ) et Tamara Horacek (Nantes), le club a annoncé les prolongations de Manu Mayonnade et de Louise Burgaard.