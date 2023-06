Metz Handball connait ses adversaires en Ligue des Champions

Cloé Valentini et les Dragonnes retrouveront le FTC Budapest cette saison en coupe d'Europe

La route vers un nouveau Final Four de la Ligue des Champions s'est ouverte ce mardi pour Metz Handball, avec le tirage au sort de la première phase. Les 16 meilleures équipes européennes ont été réparties dans deux groupe. Les Dragonnes héritent du groupe B et croiseront quelques poids lourds et vieilles connaissances.

ⓘ Publicité

A commencer par FTC Budapest. L'équipe Hongroise, finaliste l'an passé, sera particulièrement attendue aux Arènes, théâtre de la douloureuse élimination des Messines en quart de finale, le 7 mai dernier au terme d'un double duel haletant.

Autre grosse opposition à venir, face aux Norvégiennes de Vipers Kristiansand, qui règnent actuellement sur l'Europe puisqu'elles ont remporté les trois dernières éditions de la prestigieuse compétition.

Les Danoise d'Esbjerg, habituées du Final Four, figurent aussi dans ce groupe B. Le Rapid Bucarest (ROU), Lubin (POL), Krim (SLV) et Ikast (DAN) complètent le tableau.