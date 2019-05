Metz Handball défendra son titre en finale du championnat

Moselle, France

Metz Handball s'est offert une nouvelle place en finale du Championnat de France de handball, en balayant Nantes 33 à 22, en demi-finale retour, vendredi aux Arènes. Les Dragonnes ont confirmé leur avance de quatre buts (28-24) acquise au match aller au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout, et achevée sous l'ovation méritée d'un public qui se lasse pas des exploits de ses incroyables filles qui défieront le vainqueur du duel entre Brest et Nice dimanche.

La tête pas encore en Hongrie

"Tous les matchs jusqu'au final four sont des matchs pièges, et on a su tout de suite montrer qui était le patron" constatait soulagé le président Thierry Weizman. Car à ceux qui se demandaient si elles n'avaient pas déjà la tête à Budapest, les Messines ont apporté une réponse cinglante en tuant rapidement le suspense. 10-3 au bout d'un quart d'heure, 20-12 à la pause, Grâce Zaadi (4 buts) et ses coéquipières n'ont laissé aucune chance à leur adversaire et ont logiquement validé leur billet pour une quatrième finale de championnat de rang. "Le championnat de France c'est le titre phare de Metz Handball, c'est le premier après lequel on court. On est contente parce qu'on a travaillé pour ça" glissait l'heureuse capitaine.

Une performance majuscule, idéale à une semaine du rendez-vous historique en Hongrie où elles s'envoleront jeudi. Finale de Championnat, finale de Coupe de France, final four de Ligue des Champions : le printemps est radieux pour Metz Handball.