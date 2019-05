Metz Handball : digérer et rebondir

Gnonsiane Niombla et les Messines doivent digérer leur échec au Final Four pour décrocher un 23e sacre national

Moselle, France

Passer en trois jours de Budapest à Nice, de l'immense Arena hongroise, à la modeste halle des sports de la Côte d'Azur est un retour aux affaires courantes brutal pour Metz Handball. Après la décevante quatrième place du Final Four de la Ligue des Champions, voila à nouveau les Dragonnes de retour sur les parquets pour défendre leur titre de championne de France à Nice ce mercredi (20h30 en direct sur France Bleu Lorraine).

Tourner la page Budapest

"Ce n'est pas plus mal, commentait dans les entrailles de la Papp László Sportaréna l'ailière Marion Maubon. Ça permet de vite passer à autre chose." Chez un adversaire invité surprise de cette finale en réalisant l'exploit de sortir Brest au tour précédent, les coéquipières de Grâce Zaadi devront surmonter les blessures psychologiques et physiques de l'échec du week-end dernier. "Il faut qu'on tourne vite la page. On doit relever le défi, c'est important pour nous et pour le club".

Les jambes suivront-elles ?

Mais les jambes risquent d'être lourdes. Après deux matchs en deux jours d'une intensité folle, Metz Handball a laissé quelques plumes en Hongrie, à commencer par Manon Houette blessée à la cuisse contre Kristiansand. Les Mosellanes, qui ont rallié Nice directement lundi de Budapest, ne bénéficient pas non plus du même temps de récupération que Nice qui prépare ce rendez-vous depuis 10 jours ! Pour remplacer l'internationale française, Laura Kanor a été rappelée par le staff.

Metz Handball (également qualifié pour la finale de la Coupe France le 25 mai face à Brest) tentera de bien négocier cette première manche de la finale pour s'éviter un retour stressant aux Arènes dimanche (17h). Il y a au bout un 23e titre national, le quatrième d'affilé.