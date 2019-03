Metz Handball en démonstration face à Brest en ligue des champions

Metz, France

Face à une équipe de Brest diminuée et donc rajeunie (absence de la gardienne Cléopatre Darleux, blessure d'Allison Pineau), sans entraîneur (Laurent Bezeau est en arrêt maladie), les handballeuses messines se sont promenées ce dimanche après-midi aux Arènes. Elles s'imposent 39-26 grâce notamment à leurs championnes d'Europe : l'Ailière Manon Houette (10 buts) et la jeune arrière Orlane Kanor (6 buts), le score était déjà largement en faveur des Mosellanes à la mi-temps (17-13).

"Trop tôt pour s'enflammer"

Un succès en toute modestie pour l'arrière Gnonsiane Niombla "on est contentes, heureuses de cette victoire mais l'objectif n'est pas encore atteint donc il est encore trop tôt pour s'enflammer"

Solides, rapides et plutôt appliquées face à leurs rivales Bretonnes, les Dragonnes ont pris le large assez vite dans la rencontre et l'entraîneur Emmanuel Mayonnade a pu faire tourner son effectif. "Je ne sais pas si on a mis la manière" dit pourtant la pivot Béatrice Edwige "on a pris trop de buts"

Les filles de Metz Handball ne sont pas "wonderwoman"

Une démonstration qui a enchanté les 4.700 spectateurs des arènes mais à relativiser pour Gnonsiane Niombla "on ne se sent pas injouables, on se sent même vulnérables parce je trouve qu'on ne domine pas tant que ça dans le jeu. On ne se sent pas hyper puissantes, ni wonder woman"

Les Messines ne vont pas au Danemark pour faire les magasins

Metz handball leader de ligue féminine, assuré de terminer premier de la poule A de ligue des champions, jouera dimanche à Copenhague pour un match sans enjeu "pas question d'être déguelasses" prévient Gnonsiane Niombla "on ne va pas là-bas pour faire les magasins ni voir la petite sirène"

"On ne fanfaronne pas trop"

L'entraîneur Emmanuel Mayonnade veut aussi garder la tête froide et parler d'étape "ça fait 4 ans qu'en janvier on a rien gagné, en février on n'a rien gagné, en mars on n'a rien gagné, on a même plutôt perdu des choses. Si la saison s'arrête là, elle est extraordinaire sauf qu'il nous reste le plus intéressant à vivre donc on ne fanfaronne pas trop".

Ana Gros très élogieuse

L'arrière du Brest Bretagne Handball Ana Gros est pourtant plus élogieuse. La Slovène a passé 4 ans à Metz et pour elle "cette année ça joue vraiment bien, en défense en attaque. _Je pense que ça va être très difficile de stopper Metz handball_. Honnêtement je pense qu'il n'y a que Gyor qui peut embêter Metz Handball"