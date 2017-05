Metz Handball en route pour un 21ème titre de championnes de France

Les dragonnes jouent ce mercredi soir la finale aller du championnat de France contre Brest. Le président de Metz Handball, Thierry Weizman, était l’invité de France Bleu Lorraine ce mercredi matin.

Après avoir gagné la coupe de France samedi dernier face à Issy Paris, les dragonnes sont dans de bonnes dispositions pour réaliser un doublé mais Thierry Weizman s’attend à un match difficile. "On va jouer contre Brest qui est une équipe parmi les plus fortes du championnat, avec Metz Handball bien sûr. Une équipe qui nous a déjà battu à Metz donc ça va être très compliqué. C’est notre bête noire et on a un petit peu de mal. On se rappelle de la défaite en coupe de France l’année dernière, c’est la seule défaite en championnat de France à domicile cette année donc ça va être compliqué" dit le président du Metz Handball.

"Le titre de la coupe de France c’est la cerise, il nous manque encore le gâteau"

Il y a un vrai passif entre Metz et Brest, entre la demi-finale de coupe de France l'an dernier ou le championnat en 2012, à chaque fois les Bretonnes s'étaient imposées. Mais "la motivation de nos joueuses est trouvée par le fait qu’il y ait un titre de champion de France au bout de ces deux matchs. C’est quand même le plus beau titre que l’on puisse gagner. Pour l’instant, le titre de la coupe de France c’est la cerise, il nous manque encore le gâteau" rassure Thierry Weizman. Et puis, il faut rajouter que l’enjeu de cette finale c’est aussi un moyen pour se qualifier pour la ligue des champions la saison prochaine.

Brest et Metz : deux clubs au style bien différent

Le club de Brest est majoritairement financé par les frères Le Saint, les propriétaires du club, alors que Metz Handball a toujours fait le choix de diversifier ses partenaires. Ce mercredi soir c’est aussi deux visions du sport qui s’affrontent en finale.

"Oui c’est vrai que c’est deux modèles économiques différents. Metz Handball a à peu près 170 partenaires avec des niveaux différents alors qu’à Brest, comme Fleury à l’époque, on a un ou deux actionnaires majoritaires et qui soutiennent le club. Moi je pense que c’est un système qui est un petit peu risqué, lorsque pour Fleury le partenaire principal a décidé de se désengager, Fleury a terminé avant dernier de la compétition. On peut être inquiet pour ce club. Pour Brest, la situation semble être un peu plus pérenne mais c’est quand même être à la merci d’une ou deux personnes. Maintenant, si il y a un très gros actionnaire qui débarque à Metz et qui injecte un million d’euros dans le club, ça donne à réfléchir mais pour l’instant cela ne s’est pas produit. Donc la question ne se pose pas" explique Thierry Weizman.

Une saison déjà réussie

Pour Thierry Weizman, le gros du travail est déjà fait cette saison. "Pour moi la saison est déjà réussie, c’est vrai que le quart de finale de la champion’s league c’est une première dans l’histoire du club. On a aussi terminé premier à la fin de la saison régulière, ce qui nous ouvre une coupe d’Europe l’année prochaine donc ça c’est un élément important pour le club. Et puis, il y a cette coupe de France qui est quand même un titre officiel conquis à Bercy devant 10 000 spectateurs donc pour moi la saison est réussie mais l’accès en champion’s league c’est quelque chose de fondamental. Je vais dire que se soit 20 ou 21 titres de champion de France cela ne changera pas grand-chose, ce qui est fondamental pour nous c’est de se qualifier pour la champion’s league" ajoute le président de Metz Handball.

Thierry Weizman au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Copier

Brest Bretagne Handball – Metz Handball, une finale aller du championnat de France à vivre en direct sur France Bleu Lorraine à partir de 18h45 avec les commentaires de Cédric Lang-Roth.