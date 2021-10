Metz Handball impitoyable face à Paris 92 (36-21)

Elles étaient attendues, elles ont répondu. Et de la plus ferme des manières. Quatre jours après leur défaite en Ligue des Champions face à Györ, les Dragonnes n'ont laissé aucune chance à Paris 92 mercredi aux Arènes. Ce qui devait être le choc de cette 6e journée de Ligue féminine entre deux équipes encore invaincues en championnat a tourné court.

Plié en première période

Les joueuses de Manu Mayonnade démarraient tambour battant, prenant d'entrée le large et creusant sans cesse l'écart (5-1, 7e - 12-3, 20e - 18-5, 30e), grâce à l'efficacité de Micijevic et N'Gouan (7 et 6 buts chacune hier soir) notamment. Derrière, Ivana Kapitanovic et une solide défense écœuraient des parisiennes impuissantes et qui allaient rester muettes pendant 16 minutes au court de la première période.

Kapitanovic impériale

Malgré cet écart abyssal, les Dragonnes gardaient le rythme de leur festival offensif en seconde période, Paris et ses anciennes messines (Sajka et Niombla) retrouvant tout de même un peu de réussite (24-10, 40e - 20-16, 50e). Avec 9 arrêts et 3 jets de 7 mètres détournés, Ivana Kapitanovic a été l'une des grand artisanes de ce succès. Seul point négatif de la soirée, la sortie sur blessure d'Emma Jacques, touchée au genou droit. Metz Handball réalise le carton plein en championnat (6 matchs, 6 victoire) contre un concurrent direct dans le haut du tableau.