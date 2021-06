Metz Handball jouera bien la Ligue des Champions cette saison

Metz Handball a été retenu pour disputer la Ligue des Champions féminine cette saison. Le club mosellan a, sans surprise, bénéficié de l'une des six invitations délivrées par la fédération européenne.

Il n'y avait pas beaucoup de suspense au regard de son histoire, de son niveau et de ses structures : Metz Handball disputera bien la Ligue des Champions cette saison.

Devancées par Brest qui a été sacré champion de France en mai, Metz Handball n'avait pas obtenu sa qualification directe pour la compétition et devait en passer par une invitation de la fédération européenne, en plus des 10 équipes automatiquement engagées. 10 clubs en avaient fait la demande et 6 ont été retenus, parmi lesquels donc Metz mais aussi quelques vieilles connaissances comme Esbjerg ou Rostov.

Prochaine étape pour les Dragonnes et leurs adversaires : le tirage au sort des phases de poule qui se tiendra le 2 juillet.