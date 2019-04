Metz Handball : le bonheur à portée de main

Metz, France

Elles le méritent. Metz Handball tout entier le mérite. Ce samedi à 20h aux Arènes, les Dragonnes peuvent, après deux échecs de rang à ce stade de la compétition, devenir la première équipe française à se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Champions (à Budapest les 11 et 12 mai).

Calme et détermination

Face à Bucarest et dans une salle qui s'annonce pleine à craquer, les Messines devront pour cela conserver l'avantage acquis au match aller (26-31) et toucher cette juste récompense, tant le travail, la régularité, la progression fournis à tous les étages du club depuis plusieurs saisons sur la scène nationale et européenne suscitent l'admiration.

La mission est à leur portée, à elles de ne pas rater ce rendez-vous. Chacune a conscience de l'enjeu et surtout du combat qu'il reste à mener. "Je suis convaincu que cela peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre" temporise à juste titre Manu Mayonnade. L’entraîneur messin a en tête les dernières secondes du match en Roumanie où l'écart final aurait pu finir à 3 buts seulement. Une prudence qui n'empêche pas la détermination à s'éviter des sueurs froides. Pour l'ailière Marion Maubon, l'équation est simple : "Il faut gagner ce match. C'est ce qu'on sait faire de mieux, quel que soit l'écart au score." Car même privées de plusieurs blessées dont la star Cristina Neagu, les Roumaines (sacrées en 2016 et qualifiées pour le Final Four en 2017 et 2018) ont suffisamment de talent et d'expérience pour renverser la situation à leur avantage.

On a mûri cette année et on va se servir de l'expérience de l'année dernière pour que ça passe cette fois - Marion Maubon, Metz Handball

Une semaine comme les autres

Pas question donc non plus de changer les habitudes. Cette semaine de préparation a été voulue comme toutes les autres. "On est stables dans nos attitudes à l'entrainement" constate avec satisfaction Mayonnade qui voulait une semaine type, sans ménagement particulier, avec "des rigolades, des prises de tête, des bons et des mauvais moments."

Mais le parfum qui entoure la rencontre est bien différent de l'atmosphère qui règne habituellement sur le club vingt-deux fois champion de France. Une fête se prépare aux Arènes. Alors attention au piège prévient l'expérimentée Manon Houette qui s'était promise l'an passé de revenir et de passer : "Le public a hâte, ça va être un match magnifique et chaque match doit être une fête. Mais à nous de mettre les ingrédients pour le gagner." Il reste une heure pour enfin mettre la main sur cette qualification et s’asseoir pour de bon à la table des grands d'Europe.

Ce 1/4 de finale de retour de la Ligue des Champions entre Metz et Bucarest, vous le vivrez en direct sur France Bleu Lorraine avec Clément Lhuillier, Cédric Lang-Roth et Arthur Blanc.